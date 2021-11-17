Всё для народа: премии для «особо нуждающихся»

Начальники управлений и департаментов Николаевского городского совета получили от 8 до 43 тысяч гривен материальной помощи. Рядовые жители Николаева, которые обращаются за помощью к местной власти в случае тяжелой болезни или чрезвычайных ситуаций, получают в среднем меньше 2 тысяч. Значительная часть николаевцев в ответ на свои заявления получают только «детальные разъяснения».

Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

Согласно ответу на запрос, наибольшую материальную помощь получил директор департамента предоставления административных услуг (ЦПАУ) Владислав Белан – 43,3 тыс. грн. Также финансово «подсобили» его заместителям – Владимиру Сухарникову из бюджета выплатили 42 тыс. грн, Марие Линчаковской – 40 тыс. грн.

Напомним, что Владислав Белан, работая в областной прокуратуре, не прошел собеседование на проверку добропорядочности во время аттестации.

В финансовой поддержке нуждались и главные градостроители. Директор департамента архитектуры Андрей Цымбал получил 37,2 тыс. грн матпомощи, его заместитель Евгений Поляков – 42,4 тыс. грн. Начальнице управления государственного архитектурно-строительного контроля Елене Туовой выплатили 34 тыс. грн материальной помощи, ее заместителю Алексею Савчуку – 39 тыс. грн.

Получили существенную «прибавку» к зарплате и фигуранты уголовного дела о реконструкции Соборной площади. Первому заместителю директора департамента ЖКХ Александру Брижатому начислили 36,8 тыс. грн материальной помощи, директору департамента ЖКХ и заместителю городского головы Сергею Кореневу – 14 тыс. грн.

Также в горсовете щедро одарили руководство департамента труда и соцзащиты населения, которые должны заботиться о малоимущих: директору департамента Сергею Василенко – 36,3 тыс. грн, его заместителям Наталии Кирлан – 33,6 тыс. грн и Ирине Черной – 33,7 тыс. грн.

Начальница управления образования Анна Лычко получила 32,4 тыс. грн, материальной помощи, примерно столько же – ее заместители Светлана Макарова и Лариса Иванова. Начальница управления здравоохранения Ирина Шамрай также получила 32 тыс. грн материальной помощи, а вот ее замы порядком меньше – по 24 тыс. грн.

Начальнику управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Юрию Любарову выплатили 31,5 тыс. грн матпомощи.

Руководитель управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Александр Герасименя получил 29 тыс. грн, а замдиректора департамента энергетики Владимир Алексеев – 27 тыс. грн.

Отметим, что только 15% чиновников на руководящих должностях в Николаевском горсовете не получали материальную помощь в этом году. При этом средняя заработная плата начальников управлений составляет 35 тыс. грн.

Журналисты Центра решили сравнить размер выплат чиновникам и единоразовой материальной помощи, которую могут получить из горбюджета жители Николаева. Такая помощь полагается в случае: амбулаторного и стационарного лечения, проведения хирургических операций, длительного лечения онкологического заболевания, приобретения и установления искусственных имплантов, стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации, вызвавшей порчу имущества, дома. Также, как исключение, помощь могут предоставить гражданам, оказавшимся при определенных обстоятельствах в сложных жизненных обстоятельствах.

Согласно решению исполкома Николаевского горсовета от 10 ноября средний размер матпомощи нуждающимся николаевцам составил 1,8 тыс. грн. При этом получить подобную помощь не так уж легко. Департамент соцзащиты сообщал, что в первом квартале 2021 года из 371 обращения по поводу финансовой помощи «позитивно решено» только 7. Остальные граждане «получили детальные разъяснения».