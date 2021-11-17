«Автоподства»: посеред білого дня…

До редакції звернувся мешканець обласного центру Анатолій В., який розповів про те, як ледве не став жертвою зловмисників. Чоловік попросив розмістити його розповідь у газеті, аби попередити та закликати до пильності інших громадян. Що ж, охоче виконуємо це прохання.

– Якось у робочий день обідньої пори я на автівці вирішив поїхати по продукти в один із супермаркетів Миколаєва. Погода була чудова і налаштовувала на суцільний позитив – тепло, сонячно. Припаркувавшись на майданичку для паркування та закривши автівку на сигналізацію, я вирушив до супермаркету. Але коли вже майже дійшов до вхідних дверей магазину, озирнувся назад і побачив неприємну картину. Якась жінка у куртці з капюшоном нахилилася впритул до тонованих шибок мого автомобіля та щось там роздивлялася. Не гаючи ані секунди, я швидко повернувся та спитав у незнайомки, що вона тут робить і навіщо.

За словами Анатолія, жінка, якій було років 55-60, справляла вигляд неадекватної людини, і це м’яко кажучи. На всі його запитання або мовчала, або ж щось бурмотіла. З усього цього «діалогу» чоловік зрозумів тільки, що жіночка начебто помилилася автомобілями.

Ну, з ким не буває, подумав Анатолій, і дочекавшись, поки незнайомка кволо покрокувала від майданчика для паркування, сам вирушив до магазину по покупки.

Коли ж чоловік повернувся до машини, то поблизу його легковика, та й взагалі на стоянці, нікого з людей вже не було. Дещо розслабившись, Анатолій поклав сумочку з документами і грошима на переднє пасажирське сидіння, а потім пішов до водійських дверцят. І тут розпочалося «найцікавіше» у всій цій історії.

Адже посеред білого дня розігрався справжній «трилер». Щойно чоловік доторкнувся дверей, як поблизу нього тишу розрізав скрегіт автомобільних гальм. І, що найдивовижніше, старенька дев’ятка зупинилася в безпосередній близькості від автівки Анатолія з боку водійської двері, залишилася лише невеличка шпаринка.

– Я дуже здивувався, – згадує чоловік, – адже на майданчику для паркування було повно місць, але дев’ятка розташувалася прямо біля мене, фактично заблокувавши мені вхід до машини через водійські дверцята. Через темні блоковані вікна «Жигулів» було важко щось розгледіти, натомість я декілька секунд почекав, аби, виходячи, недбалий водій не пошкрябав корпус моєї машини. А коли, ледь протиснувшись, усе ж вмостився за кермо своєї машини, перевів погляд вправо, то побачив, що ота «непритомна» жінка тримає в руках мою сумочку, в якій були гроші, водійські права, документи на машину та ключі від квартири…

Блискавично зорієнтувавшись у ситуації, Анатолій перехопив сумку та вирвав її з рук шахрайки. Та ж – негайно ретирувалась.

На щастя, ця історія мала щасливе закінчення. Але могло бути набагато сумніше. Тож іще раз закликаємо наших читачів до максимальної пильності, адже шахраї та інші злодюжки – не дрімають, вишукуючи собі нову жертву…

Андрій ТЮРІН