Причины появления аллергии на холод

Холодовая аллергия считается наследственным заболеванием, и, к сожалению, возможности излечиться от нее полностью нет.

Проявляется холодовая аллергия в виде отека, покраснений и зуда кожных покровов, первопричиной которых является выброс гистамина. В последствии неприятные ощущения могут усиливаться, в таком случае поврежденные участки кожи начитают болеть, а иногда и покрываться волдырями.

Факторами, которые могут спровоцировать обострение холодовой аллергии, являются:

– Разного рода аллергические реакции (пыльцевая, пищевая, аллергия на бытовую химию, медикаментозная).

– Инфекционные болезни (краснуха, корь, свинка, микоплазменная пневмония).

– Нарушение в работе щитовидной железы, онкология, хроническая красная волчанка.

– Рецидивы экземы, псориаза и нейродермита.

– Холодная вода (от купания в водоемах до банального мытья посуды).

– Холодные погодные условия.

– Употребление в пищу холодных продуктов питания.

Чаще всего это заболевание поражает женщин в возрасте 20-30-ти лет. Проявляясь у детей, холодовая аллергия может иметь значительно большие масштабы, распространяясь на внутренние поверхности голени, бедер и колени.

В борьбе с холодовой аллергией, как и с любым другим видом аллергий, первым делом необходимо максимально ограничить контакт с провоцирующими факторами. Наиболее эффективными медикаментами, помогающими подавить проявления данного заболевания, являются антигистаминные препараты.