Нерухомість на службі у бюджетів

Завдяки постійній цілеспрямованій роботі щодо визначення об’єкта оподаткування податком на нерухоме майно, відмінним від земельної ділянки (так званий «податок на нерухомість») та суми податку до сплати, у січні – жовтні 2021 року Головним управлінням ДПС у Миколаївській області до місцевих бюджетів мобілізовано 148,1 млн грн податку на нерухомість, що майже на 40 млн грн більше, ніж у відповідному періоді 2020 року.

Лідерами у сплаті податку на нерухомість є власники об’єктів нерухомості – юридичні особи, внесок яких у місцеві бюджети Миколаївщини за 10 місяців 2021 року становить 113,6 млн гривень. Фізичні особи – власники майна перерахували до місцевих скарбниць області 34,5 млн грн податку на нерухомість.

В умовах децентралізації влади сплачені до бюджетів місцевих громад податки є джерелом фінансування соціальної сфери, фінансовим підґрунтям для розвитку інфраструктури, можливістю використовувати бюджетні кошти на впровадження ефективних проєктів розвитку регіону.

Головне управління ДПС у Миколаївській області