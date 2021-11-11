До уваги керівників підприємств!

Головне управління ДПС у Миколаївській області оголошує конкурс на включення до Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, яким упродовж 2022 року буде надано право здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що перейшло у власність держави.
Засідання конкурсної комісії відбудеться 17 грудня 2021 року за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6. Кінцевий термін надання документів на розгляд комісії – 10 грудня 2021 року. Довідки за телефоном, 47-01-65.
Для участі в конкурсі необхідно надати до Головного управління ДПС у Миколаївській області наступні документи:
– заяву про включення до Єдиного реєстру із зазначенням ПІБ керівника та головного бухгалтера, юридичної (фактичної) адреси підприємства, кількості працівників, вартості власного капіталу, наявності офіційної сторінки або електронної адреси в мережі Інтернет;
– копію установчого документа, засвідчену суб’єктом господарювання; якщо суб’єкт господарювання на дату подачі документів перебуває у Єдиному реєстрі і протягом останнього року до установчого документу не вносилися зміни, копія установчого документу не надається;
– копію витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
– копію свідоцтва платника податку на додану вартість;
– довідки про відсутність податкового боргу та заборгованості перед державними цільовими фондами;
– копії ліцензій (при наявності) на право здійснення окремих видів господарської діяльності;
– довідку про наявність власних складських приміщень або копію договору оренди складських приміщень, що розташовані на території Миколаївської області;
– довідки з установ банків про відкриті рахунки у національній валюті України;
– копії документів, що підтверджують можливість проведення біржових торгів – свідоцтво про реєстрацію члена біржі, власника біржового місця;
– фінансову звітність за останній звітний період поточного року, що передує даті подачі документів – баланс, звіт про фінансові результати;
– копію паспорту директора
Додатково: сканований пакет документів надавати на електронну адресу управлінню по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Миколаївській області [email protected].
Головне управління ДПС у Миколаївській області