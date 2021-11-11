До уваги керівників підприємств!

Головне управління ДПС у Миколаївській області оголошує конкурс на включення до Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, яким упродовж 2022 року буде надано право здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що перейшло у власність держави.

Засідання конкурсної комісії відбудеться 17 грудня 2021 року за адресою: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6. Кінцевий термін надання документів на розгляд комісії – 10 грудня 2021 року. Довідки за телефоном, 47-01-65.

Для участі в конкурсі необхідно надати до Головного управління ДПС у Миколаївській області наступні документи:

– заяву про включення до Єдиного реєстру із зазначенням ПІБ керівника та головного бухгалтера, юридичної (фактичної) адреси підприємства, кількості працівників, вартості власного капіталу, наявності офіційної сторінки або електронної адреси в мережі Інтернет;

– копію установчого документа, засвідчену суб’єктом господарювання; якщо суб’єкт господарювання на дату подачі документів перебуває у Єдиному реєстрі і протягом останнього року до установчого документу не вносилися зміни, копія установчого документу не надається;

– копію витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

– копію свідоцтва платника податку на додану вартість;

– довідки про відсутність податкового боргу та заборгованості перед державними цільовими фондами;

– копії ліцензій (при наявності) на право здійснення окремих видів господарської діяльності;

– довідку про наявність власних складських приміщень або копію договору оренди складських приміщень, що розташовані на території Миколаївської області;

– довідки з установ банків про відкриті рахунки у національній валюті України;

– копії документів, що підтверджують можливість проведення біржових торгів – свідоцтво про реєстрацію члена біржі, власника біржового місця;

– фінансову звітність за останній звітний період поточного року, що передує даті подачі документів – баланс, звіт про фінансові результати;

– копію паспорту директора

Додатково: сканований пакет документів надавати на електронну адресу управлінню по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Миколаївській області [email protected].

Головне управління ДПС у Миколаївській області