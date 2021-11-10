Куди уплили мільйони?..

Пам’ятаєте, з якою помпою декілька років тому в Баштанці, на території місцевого стадіону, розпочинали будівництво плавального басейну? Хто потім тільки не піарився на цій темі – і народні депутати, і місцева влада. Проте минуло декілька років, а об’єкт так і не здано в експлуатацію через не завершення будівництва…

Окрім плавального басейну відкритого типу, проєктом передбачено зведення адміністративної будівлі, в якій планувалося розмістити готель на 20 місць, роздягальні, душові та адміністративні приміщення. А на підземному поверсі мали встановити обладнання для очищення води. Сам же басейн планувалося використовувати як для тренувань професійних плавців, так і для занять спортом для малечі.

Між іншим, будівництво плавального басейну саме в Баштанці – ще й дуже символічний крок. Адже свого часу місцевий краєзнавець, письменник і популяризатор спорту Борис Білик повернув громадськості призабуте ім’я видатного легендарного плавця XX століття, уродженця села Мар’ївка Баштанського району Семена Бойченка. Самородок із сільської глибинки ставав неодноразовим чемпіоном та рекордсменом чемпіонатів світу та інших міжнародних змагань, прославляючи рідну Баштанщину та Україну.

Борис Іванович, до речі, стежить за ситуацією довкола довгобуду практично в режимі реального часу, адже Музей баштанського спорту, який свого часу започаткував і зараз підтримує ентузіаст, розташований якраз у будівлі ДЮСШ на стадіоні.

– З одного боку, басейнів відкритого типу в Україні такого розміру – завдовжки 25 метрів на вісім доріжок – більше ніде немає. Але ж через безгосподарність приміщення нижче рівня грунту наразі залиті водою, що може призвести до псування дорогого обладнання, – не приховує свого обурення Борис Білик.

Ба більше: довкола недобудованого об’єкта просто неба хаотично розкидано дорогий реманент – батареї опалення, труби, сонячні панелі, мішки з декоративним камінням, а також будівельний непотріб. Гарний господар не залишив би відкритими й шибки в адмінбудівлі, через котрі вода потрапляє всередину приміщень. Зважимо і на те, що будівельні роботи «з’їли» частину стадіону, через що його повноцінне функціонування стало неможливим.

Чому так сталося і хто винний у нинішньому неподобстві? Про це ми запитали очільника Баштанської ОТГ Олександра Берегового.

– Натепер цією ситуацією зацікавилися працівники НАБУ, – розповів О. Береговий. – Вони приїздили на місце, фотографували, робили заміри, вивчали документи. Зі свого боку, ми поки не можемо напряму втрутитися в цей процес, бо тимчасово, на період будівництва, не маємо права оперативно керувати цим об’єктом, хоча охоронець стадіону принагідно доглядає й за територією басейну. Водночас письмово зверталися до підрядника і просили законсервувати цей об’єкт. Але досі жодної реакції від них немає.

Натомість є реакція від Баштанської окружної прокуратури, якою було з’ясовано, що упродовж 2018-2019 років Баштанською міською радою з суб’єктом господарювання – ТОВ «Ювента-Груп Україна» – укладено два договори підряду на будівництво басейну для плавання. За вказаними договорами підрядник отримав від Баштанської міської ради попередню оплату в загальній сумі 13,2 млн грн.

У порушення умов договорів, підрядником роботи з будівництва басейну у встановлений строк не виконані, а використання попередньої оплати, яка йому була перерахована за умовами договорів, документально не підтверджено та замовнику кошти не повернуто.

2 листопада 2021 року Господарським судом Миколаївської області задоволено позов Баштанської окружної прокуратури про повернення до бюджету коштів. Проте є висока ймовірність того, що підрядник подасть апеляцію, а це затягне процес ще на декілька місяців…

Здавалося б, гарна ідея – побудувати у степовому містечку сучасний плавальний басейн, який, безперечно, став би новою яскравою візитівкою Баштанки та кузнею майбутніх чемпіонів. Проте через безконтрольність з боку відповідальних чиновників-«папєрєдніков» та, вочевидь, крадіжки бюджетних коштів у особливо великих розмірах, блага ідея поки що залишається нереалізованою.

Семен Бойченко сильно би здивувався…

Андрій ТЮРІН

Фото автора