Трофей вирушає на Баштанщину!

У суботу, 6 листопада, на штучному полі Центрального міського стадіону Миколаєва відбувся фінал розіграшу футбольного Кубка на призи газети «Рідне Прибужжя» пам’яті репортера Миколи Баранова. У боротьбі за почесний трофей зустрілися команди Баштанської і Веселинівської ОТГ.

Та перед тим, як перейти до подій на футбольному полі, варто нагадати історію цього турніру. Змагання кращих сільських районних команд Миколаївщини було започатковано вже далекого 1993 року, з легкої руки заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, багаторічного голови обласної організації ФСТ «Колос» Володимира Борухова, заступника головного редактора «РП» Всеволода Ільїна та репортера нашої газети Миколи Баранова. Ідея – цілком шляхетна та зрозуміла: популяризація здорового способу життя, привернення уваги влади до проблем розвитку футболу та, безперечно, це захоплююче дійство для шанувальників спорту № 1 в Україні та світі.

Першими володарями нового футбольного кубка стали хлопці з Новобузького району, котрі за запеклої боротьби, лише в серії післяматчевих пенальті, здолали опір опонентів з Березанщини.

Не дивно, що дебютний турнір настільки сподобався всім його учасникам, що його було вирішено зробити традиційним. Протягом майже 30-річної історії найчастіше трофей виборювали команди Миколаївського (7), Новобузького (6) та Баштанського районів (5). Дві вікторії – в активі футболістів Вітовського та Єланецького районів, по одній перемозі – у колективів з Березанщини, Вознесенщини, Доманівщини, Казанківщини, Очаківщини та Березнегуватщини.

Микола Баранов висвітлював перипетії перших турнірів. І, мабуть, трагічний символізм полягає у тому, що серце невтомного репортера та чудової людини зупинилося одразу ж по завершенні фінального матчу Кубка «РП» 1996 року. На пам’ять про цюталановиту людину одноголосним рішенням організаторів змагань – обласної ради ФСТ «Колос» та нашої редакції – наступні розіграші Кубка «РП» присвячуються вшануванню пам’яті Миколи Баранова. Цього листопаду, до речі, виповнилося рівно 25 років з моменту, як пан Микола пішов у Вічність…

Варто зазначити, що карантин та адміністративно-територіальна реформа внесли серйозні корективи у регламент цьогорічного турніру. По-перше, поточного сезону Кубок «РП» уперше проводився не серед районів (а з 19-ти, як відомо, на Миколаївщині залишили лише чотири), а з-поміж команд об’єднаних територіальних громад. А що найбільш прикро, через карантинні обмеження, пов’язані із розповсюдженням небезпечної інфекційної хвороби, змагання проводилися без участі глядачів.

У фіналі Кубка «РП»-2021 зустрілися команди Баштанської та Веселинівської ОТГ. І якщо баштанці, як ми раніше відзначали, неодноразово вигравали трофей, то веселинівці взагалі вперше пробилися до вирішального матчу. Безперечно, це мінісенсація цьогорічного турніру, а до такого гучного успіху безпосереднє відношення має і головний спонсор команди, фермер Віктор Федюк.

Обидва колективи без особливих труднощів дісталися вирішального поєдинку. Скажімо, на стадії півфіналів веселинівці з великим рахунком 3:0 обіграли братчан, а команда Баштанської ОТГ не менш переконливо здолала опір футболістів Первомайської ОТГ Миколаївського району – 4:1. Тож заздалегідь визначити фаворита фіналу‑2021 було складно, поготів якщо зважити на те, що фінальні поєдинки Кубка «РП» неодноразово дарували несподівані результати для любителів сенсацій.

Отже, головний арбітр поєдинку Артем Артеменко дав стартовий свисток, і обидві команди без зайвих зволікань узялися штурмувати ворота суперників. Забігаючи наперед, зазначимо: вся суддівська трійка, а рефері в полі допомагали бічні асистенти Олександр Зєвакін і Віктор Колісник, відсудила фінал дуже кваліфіковано та неупереджено, за що ми їм щиро вдячні.

А перший гострий момент у фіналі створили баштанці, коли їхній нападник вискочив на рандеву з голкіпером веселинівців, однак той ліквідував загрозу. Проте на 12-й хвилині футболісти з Приінгулля таки добилися свого. Це коли Антон Малиновський з лінії карного майданчика майстерно закрутив шкіряну кулю до дев’ятки воріт – 1:0.

Небезпечними випадами відповіли й веселинівці, але не поталанило… Натомість команда Баштанської ОТГ закріпила свій успіх на 35-й хвилині першого тайму, коли П. Чорнописький, отримавши передачу з правого флангу, майстерно вразив ціль – 2:0.

Загалом закінчення першої половини гри стало холодним душем для дуже здібної, але недосвідченої команди Веселинівської ОТГ – вони відчайдушно кинулися відіграватися, натомість ще двічі наразилися на результативні контратаки опонентів, коли протягом однієї хвилини баштанці зусиллями А. Малиновського і В. Ванжули довели рахунок до 4:0 на свою користь.

До честі веселинівців, вони не зніяковіли та по перерві продовжували шукати шляхів до чужих воріт, і незадовго до фінального свистка таки забили один м’яч у відповідь. І все ж останню крапку в цьому результативному поєдинку поставили баштанці.

Тож, перемігши з рахунком 5:1, Кубок «Рідного Прибужжя» 2021 року виграла команда Баштанської ОТГ!

Цю яскраву перемогу здобули такі футболісти: В. Чорнописький, П. Чорнописький, А. Малиновський, С. Михайлюня, Є. Мица, В. Ванжула, К. Сладнєв, О. Локатир, С. Іванішин, А. Капуста, І. Козявко, Р. Присяжний, Р. Ренкос, В. Новиков. І, безперечно, відзначимо спонсорів команди, які постійно її підтримують, – фермера Дмитра Семенова та його сина, депутата Баштанської міської ради Сергія Семенова, депутата обласної ради, спонсора – Володимира Фроленка.

А риску під фіналом підвела урочиста церемонія нагородження учасників матчу. Фіналістів тепло привітали з гарною грою та побажали подальших успіхів головний редактор «Рідного Прибужжя» Тетяна Фабрикова, очільник обласної організації ФСТ «Колос» Валерій Запорожець та керівник відділу розвитку футболу Асоціації футболу Миколаївської області Вадим Радіола. Команда з Веселинового отримала втішний приз від «РП», а головний приз – красень-кубок і передплату на газету на наступний рік дістався тріумфаторам з футбольної Баштанщини. А груди футболістів прикрасили медалі золотого та срібного ґатунків.

Крім того, індивідуальних призів кращих гравців у складах своїх команд удостоєні Антон Малиновський з Баштанської ОТГ і Віктор Харламов з Веселинівської ОТГ.

Із задоволенням відзначимо і той факт, що після футбольної баталії гравці та представники обох команд по-дружньому спілкувалися між собою. А це означає, що головну перемогу того чудового вечора здобув його величність Футбол!

Андрій ТЮРІН

Фото автора і Тетяни ЯКИМЧУК