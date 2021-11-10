Центральный суд Николаева оставил под стражей отца Казимирова, подозреваемого вместе со своим скрывающимся сыном в вымогательстве и угрозах убийством. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Прокурор Ольга Добринова отметила, что риски не изменились, в частности, подозреваемый сможет скрываться от суда, влиять на потерпевшего и свидетелей, продолжать совершать уголовные правонарушения.

Подозреваемый возразил против удовлетворения ходатайства, ссылаясь на свой возраст и состояние здоровья, а также уверял, что в случае изменения меры пресечения найдет своего сына, который также является фигурантом указанного производства и находится в розыске, и обяжет его прийти в суд с целью доказательства своей невиновности.

По результатам рассмотрения ходатайства следственный судья Иван Дирко принял решение продлить срок содержания под стражей до 2 января 2022 года – 71-летний отец Казимирова продолжит находиться в СИЗО.

Напомним, о подозрении в вымогательстве Казимирову и его отцу объявили 15 сентября. Как сообщили в прокуратуре, Казимиров приобрел у пострадавшего автомобиль на иностранной регистрации, а затем, после некоторого времени пользования автомобилем, потребовал от бывшего владельца уплаты стоимости его ремонта в сумме 800 долларов США, угрожая при этом убить потерпевшего в случае невыполнения выдвинутых требований. К преступной деятельности злоумышленник привлек и своего 71-летнего отца.