Без прививки нет работы…

С 8 ноября согласно приказу Министерства охраны здоровья Украины учителей и других членов педколлективов, не имеющих прививки от ковида, начали отстранять от работы без сохранения зарплаты. Об этом сообщили «Николаевские новости».

В департаменте образования и науки Николаевской облгосадминистрации рассказали, что отстраняют не всех. Те, кто отказался от прививки из-за медицинских противопоказаний и подтвердил это документально, работают.

В Николаевской области отстранены от работы 525 человек без вакцинации: 502 работника общеобразовательных учебных заведений, 20 сотрудников интернатов и три работника вне школы.

«Они отстранены без сохранения заработной платы до устранения причины отстранения. То есть до тех пор, пока они не сделают прививку», – сообщили в ОГА.