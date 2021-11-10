Польза и вред тыквенных семечек

Тыквенные семечки содержат витамины А, В, Е и РР, являются кладезем железа, цинка, магния, марганца и меди. Они способствуют омоложению кожи, оздоровлению ногтей и волос, улучшению их внешнего вида.

Введение семечек тыквы в рацион повышает тонус, иммунитет, способствует насыщению крови кислородом, укрепляет глазную мышцу. Благодаря содержанию в тыквенных семечках жирных кислот Омега‑3, они обеспечивают профилактику онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, снижают риск возникновения диабета второго типа, остеопороза и простатита.

Продукт показан людям, придерживающимся диеты, поскольку содержит большое количество растительного белка и помогает нормализовать работу органов пищеварительного тракта.

Полезнее есть именно сырые тыквенные семечки, предварительно высушенные на солнце или в духовке.

Вред семечки могут нанести зубной эмали в случае, если человек раскусывает скорлупу. Поэтому нужно чистить их вручную или с помощью специальных приспособлений. Необходимо помнить, что тыквенные семечки при чрезмерном их употреблении провоцируют накопление солей в суставах. Поэтому не стоит превышать суточную норму в 60 г очищенного продукта.