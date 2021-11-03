Бюджет поповнили 12 млрд грн!

Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє про позитивну динаміку надходжень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

У січні–жовтні 2021 року на казначейські рахунки ГУ ДПС у Миколаївській області платниками податків сплачено 11,9 млрд грн податкових платежів. Якщо порівнювати із минулорічними надходженнями, то це на 1,1 млрд грн більше.

До державного бюджету зібрано 5,1 млрд грн, що перевищує показник відповідного періоду минулого року майже на 180 млн грн, або на 3,7%.

Місцеві бюджети поповнено на 6,8 млрд грн, що у порівнянні з січнем–жовтнем 2020 року майже на 940 млн грн, або на 15,9% більше.

Серед пріоритетів роботи податкової служби Миколаївщини є надання сучасних сервісних послуг, створення комфортних умов для представників бізнесу у регіоні, поліпшення взаємодії податкової служби і платників податків. Всі ці чинники, в цілому, надають можливість сумлінному бізнесу працювати комфортно, отримувати прозорі доходи і сумлінно сплачувати податки.

Головне управління ДПС у Миколаївській області сподівається на сумлінність та відповідальність суб’єктів господарювання щодо виконання своїх податкових зобов’язань.

Головне управління ДПС у Миколаївській області