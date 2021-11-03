Соборная площадь: коррупция или реконструкция?

«Дело Соборной площади» – одно из самых громких уголовных производств Николаева за последние 10 лет: в нем есть и рекордная, по данным следствия, сумма хищения, и первые лица города в роли подозреваемых. Центр разбирался, почему же стоимость площади выросла почти в три раза от первоначальной, и благодаря кому это произошло.

Задержания, экспертизы, суды

В августе текущего года детективы НАБУ задержали по «делу Соборной площади» заместителя мэра Николаева и директора департамента ЖКХ Сергея Коренева, а также его первого заместителя Александра Брыжатого.

В уголовном производстве на данный момент фигурируют восемь подозреваемых. Помимо руководства департамента и директора одесской фирмы-подрядчика «ПИК-СТРОЙ» Марины Лозовенко, подозревают в хищениях также проектанта площади Евгения Парулаву и директоров ещё четырёх частных компаний, которые сотрудничали с подрядчиком.

По версии правоохранителей, Коренев и Брыжатый, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с директорами частных компаний, заранее определили одесскую фирму победителем торгов и обеспечили ей победу в тендере.

В ходе заседания Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения Сергею Кореневу прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Сергей Козачина заявил, что, по данным экспертизы, стоимость стройматериалов, использованных в ходе работ, была в разы завышена. Цена на некоторые позиции была больше рыночной в 15 раз. Среди них были названы:

шаровые соединения, среднерыночная стоимость которых составляет 707 грн. По платежным документам и актам выполненных работ, за них николаевские чиновники заплатили более 10,5 тыс. грн– в 15 раз дороже;

отдельные конструкции обустройства фонтанов – за светодиодный светильник, среднерыночная цена которого составляет немного более 11 тыс. грн, по платежным документам подрядчика заплатили больше 33,5 тыс. грн – более чем в 3 раза дороже;

акустические системы, среднерыночная цена которых за комплект составляет почти 412,5 тыс. грн, бюджету Николаева обошлись в 632 тыс. грн– в 1,5 раза дороже.

Как стало известно в ходе заседания, эксперты пришли к выводу: стоимость работ при реконструкции Соборной площади в Николаеве была завышена более чем на 200 тыс. грн,а стоимость материалов – на 26,8 млн грн.

Один из защитников подозреваемых чиновников департамента ЖКХ Коренева и Брыжатого, адвокат Евгений Павлович, позже заявил, что результаты этой экспертизы не являются корректными – якобы в ней не учитывались налоги на добавленную стоимость и транспортные услуги.

Центр обратился за комментарием в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, где сообщили, что суд уже продлил срок досудебного расследования на полгода – до 10 февраля 2022 г.В то же время прокурор САП Станислав Броневицкий, который занимается этим уголовным производством, рассказал, что до конца текущего года дело намерены передать в суд.

«Мы ориентированы вместе с органом досудебного расследования на завершение дела в ноябре-декабре. На данный момент следствие занимается оценкой стоимости комплектующих, в том числе фонтанов. Поскольку в экспертизе есть комплектующие, которых нет в Украине, этот процесс не быстрый», – отметил прокурор.

Как хорошая идея превратилась в громкую коррупционную историю

История реконструкции главной площади Николаева началась с конкурса проектов, который состоялся в октябре 2017 года. Тогда для его проведения привлекли авторитетных архитекторов из других городов, представителей общественности и журналистов. О необходимости реконструкции площади говорили уже несколько лет, однако дальше обсуждений дело не доходило.

Одним из главных условий, которое ставили перед проектантами, было сохранение пространства – площадь должна была легко превращаться в место проведения массовых мероприятий. Жюри отобрало четыре проекта реконструкции, первое место среди которых занял проект компании «Урбан Констракт» – Евгения Парулавы и сертифицированного архитектора проекта Валентины Сысоевой, дочери главы Николаевского областного союза архитекторов Владимира Сысоева. Именно этот проект в последствии и был реализован, однако, как сейчас отмечают члены жюри, то, что было презентовано в ходе конкурса, и то, что завершили подрядчики, – сильно отличается друг от друга.

Планировалось, что после конкурса рассмотрением четырех проектов-финалистов займутся депутаты городского совета. Однако этого не произошло. Как раз в этот период депутатский корпус выразил недоверие мэру Александру Сенкевичу и вопрос реконструкции Соборной площади «завис» почти на год.

Уже после восстановления Сенкевича в должности, в августе 2018-го, на тот момент первый заместитель директора департамента ЖКХ городского совета Виталий Кузнецов заказал победителю конкурса Евгению Парулаве проект реконструкции Соборной площади. К слову, уже бывший чиновник имел непосредственное отношение к принятию другого скандального решения – определению управляющей компании «Місто для людей – Миколаїв» управителем многоквартирных домов в нескольких районах города.

По данным депутата городского совета прошлого созыва Сергея Исакова, который выступает одним из свидетелей по «делу Соборной площади» в НАБУ, Кузнецов заказал проект, нарушая закон.

На тот момент не были выданы градостроительные условия и ограничения для этого объекта, а также отсутствовал ряд технических условий, в частности от «Николаевводоканала» и «дорожников». Более того, Виталий Кузнецов в техническом задании на разработку проекта не указал требования к стоимости реконструкции площади, что, по мнению экс-депутата, позволило проектанту неконтролируемо увеличить стоимость работ.

Уже в конце 2018 года в мэрии сообщили, что работа над проектом завершилась и его передали на экспертизу.

Как менялась стоимость

С этапа конкурса проектов и до завершения работ стоимость реконструкции площади существенно изменилась. Тогда как изначально речь шла о почти 35 миллионах гривен, в итоге реализация проекта обошлась налогоплательщикам почти в 97 млн грн.

Почему же цена так изменилась? В ответе на наш информационный запрос в департаменте ЖКХ сообщили, что после заключения договора с проектантом Евгением Парулавой уже разработанный проект корректировали. Если сравнить документы, можно увидеть такую разницу: в обновлённом варианте проекта площадь участка реконструкции увеличилась с 0,75 га до 1 га, появились пешеходные фонтаны, а также были изменены ссылки на некоторые строительные нормы, которые утратили силу.

Заказчиком изменений в проект на этот раз выступил Александр Брыжатый, сменивший своего предшественника Кузнецова на должности первого заместителя директора департамента ЖКХ.

Примечательно, что площадь объекта увеличили за счёт территории проезжей части улицы Лягина, а также части территории Флотского бульвара – объекта природно-заповедного фонда.

Таким образом стоимость проекта выросла почти в три раза.

Как рассказывает Сергей Исаков, депутаты не обсуждали ни концепцию, ни проект реконструкции площади.

«В один прекрасный момент депутаты были поставлены перед фактом – работы начались, площадь разрыта, стоимость реконструкции по результатам экспертизы – 97 миллионов, нужно выделять деньги. Мы же не можем оставлять площадь в таком виде?» – говорит он.

Подрядчиком реконструкции Соборной площади в ходе тендера определили одесское ООО «Строительно-производственная компания «ПИК-СТРОЙ». С 2015 года фирмой руководит депутат Одесского горсовета от партии Геннадия Труханова «Доверяй делам» Марина Лозовенко. За весь период своей работы «ПИК-СТРОЙ» получило подрядов на 406,3 млн грн. Большинство из них – в Одессе.

В августе 2021-го Марине Лозовенко, вместе с другими фигурантами «дела Соборной площади», НАБУ сообщило о подозрении в хищении более 26 млн грн. Высший антикоррупционный суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. В СИЗО она пробыла недолго – вышла под залог в размере 1,4 млн грн.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро уже подозревали Лозовенко в причастности к хищению бюджетных денег при ремонте дорог в Одессе. Однако, как сообщили Центру в НАБУ, это уголовное производство было закрыто.

Общественность была против

После публикации в николаевских медиа проекта реконструкции Соборной площади эта тема стала одной из самых обсуждаемых. Проект критиковали и архитекторы, и депутаты, и общественность. Активисты устраивали акции протестов.

Некоторые отмечали, что проект не имеет никакой идеи, другие – что в летние дни на площади будет очень жарко из-за гранитных плит и отсутствия зелёных насаждений. Главным «защитником» проекта выступал мэр Александр Сенкевич. Он заявлял, что считает критику проекта реконструкции площади искусственной.

«Каждый шаг освещался публично. Где вы все были три года?» – говорил мэр в эфире коммунального телеканала.

Когда члены исполкома городского совета и общественники обратились в полицию с требованием остановить работы, а активисты создали соответствующую петицию, мэр и вовсе пригрозил судом тем, кто будет саботировать реконструкцию Соборной площади.

Сейчас в «деле Соборной площади» Александр Сенкевич проходит в качестве свидетеля и уже давал показания детективам.

Станет ли дело о хищениях при реконструкции Соборной площади не только одним из самых громких, но и результативным, зависит от следствия и Высшего антикоррупционного суда. Пока расследование продолжается, а на площади ежедневно собираются горожане и регулярно организовываются праздники, ее по-прежнему не ввели в эксплуатацию, что является очередным нарушением законодательства.

Алеся Баранцевич, Центр журналистских расследований