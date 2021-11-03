Вода в Варваровку так и не пришла. А обещали…

Дюкер в Варваровке, при фактической стопроцентной готовности, находится в статусе объекта незавершенного строительства. В департаменте сообщили, что полный комплекс работ по объекту был завершен в мае 2021 года, однако ввести его в эксплуатацию пока не могут. Отмечается, что еще не проведены расчеты с подрядной организацией за выполненные работы.

Об этом написали «НикВести» со ссылкой на ответ журналистам издания от Департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, в связи с увольнением ответственного работника, который осуществлял технический надзор по указанному объекту, возникла необходимость в замене инженера.

– Следует отметить, что такое изменение требует определенного времени ввиду необходимости внесения изменений в разрешение о начале выполнения строительных работ, а также изучения новым инженером технического надзора огромного объема документации по объекту, готовность которого, к моменту указанного изменения, составляла 98%, – подчеркнули в департаменте.

Также в Департаменте ЖКХ напомнили, что объектом заинтересовались работники правоохранительных органов, которые произвели выемку документации.

– Учитывая изложенное, на сегодняшний день объект «Новое строительство дюкера через реку Южный Буг и магистральные сети водоснабжения микрорайона Варваровка в городе Николаеве», при фактической стопроцентной готовности, находится в статусе объекта незавершенного строительства, – говорится в документе.

Что касается строительства очистных сооружений в микрорайоне Варваровка, то по заказу Департамента ЖКХ завершено изготовление технико-экономического обоснования по объекту.

– Указанным технико-экономическим обоснованием предложено два варианта реализации проекта. После проведения экспертной оценки и выбора наиболее экономически выгодного варианта строительства, при условии выделения целевого финансирования, будут проведены процедуры по определению проектной организации для разработки проектно-сметной документации и дальнейшего определения подрядной организации для выполнения работ, – подчеркнули в департаменте.

Ранее сообщалось, что в Варваровке в первую очередь к водоснабжению будут подключать объекты социальной инфраструктуры – учебные и медицинские учреждения.

Напомним, в сентябре 2019 года Департамент ЖКХ Николаевского горсовета заключил договор с николаевской фирмой ООО «ВиК Технологии» на строительство дюкера через реку Южный Буг за 74 миллиона гривен.

Отметим, что строительство дюкера в Варваровку было начато в 2019 году за счет средств субвенции из государственного бюджета – было потрачено 19,5 миллиона гривен. Для окончания строительства объекта инфраструктуры Николаевский городской совет просил финансирование в 2020 году за счет средств ГФРР в размере 36 миллионов гривен. Еще 21 миллион гривен уже выделен на реализацию проекта из средств городского бюджета Николаева, чтобы завершить строительство дюкера и обеспечить микрорайон водопроводом уже в 2020 году. 5 ноября 2020 года состоялась торжественная церемония запуска водопровода в микрорайон Варваровка.

Известно также, что 27 июня нынешнего года в элементе системы водоснабжения появились крупные трещины. После чего рабочие начали замазывать трещины части дюкера в микрорайоне Варваровка.