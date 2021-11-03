Главу ОТО поймали на вымогательстве взятки у фермера

В Николаевской области полицейские разоблачили главу ОТО на получении неправомерной выгоды за выдачу документов, подтверждающих происхождение сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщили «Преступности.НЕТ» со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Как установили оперативники управления стратегических расследований в Николаевской области Нацполиции и следователи областной полиции, 20 тысяч гривен неправомерной выгоды подозреваемый получил от местного фермера. За эту сумму обещал беспрепятственно выдать документы о происхождении сельскохозяйственной продукции.

29 октября на основании полученных доказательств главе ОТО сообщили о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

По информации «Преступности.НЕТ», главу Первомайского поселкового совета Николаевского района Сергея Розсоху разоблачили на взятке еще в первой половине октября. Розсоха избирался как самовыдвиженец на выборах в 2020 году. До этого руководил сельским советом Белозерки (Николаевский район).

Следствие установило, что еще в мае к фермеру Х., который занимается выращиванием овощей, пришли работники Первомайского поселкового совета под предлогом проверки официального трудоустройства рабочих (17 тысяч гривен за одного человека). Они сказали, что Х. должен обсудить проблему с Розсохой.

У главы поссовета возник умысел склонить к «сотрудничеству» Х., а он взамен не будет якобы применять штрафы к Х. за незаконное трудоустройство граждан. В мае глава ОТО выдвинул Х. требование заключить договор о предоставлении благотворительной помощи отделу образования поссовета в размере 20 тысяч гривен.

Осенью Х. потребовалась справка от поссовета для продажи своей продукции. Глава ОТО снова выдвинул ему требование о том, чтобы тот внес в кассу 20 тысяч гривен.

За вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство досудебного расследования осуществляет Николаевская окружная прокуратура.