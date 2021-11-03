Самоизоляция: продукты на дом готовы доставлять соцработники

3 ноября во время онлайн-брифинга директор департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Оксана Ельчиева рассказала о работе учреждений социального обслуживания в условиях пандемии, сообщает пресс-службе Николаевской ОГА. В частности, она обратилась к лицам, которые находятся сейчас на самоизоляции и которым нужна помощь в доставке лекарств, продуктов питания.

– Вы можете обратиться в управления социальной защиты населения по телефону «горячих линий», которые размещены на официальных сайтах управлений или по телефону департамента социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации 0 (512) 563080. Мы вам предоставим всю информацию и запишем те проблемные вопросы, которые у вас есть. Наши социальные работники готовы вам оказать полноценную помощь, – заявила она.

Оксана Ельчиева подчеркнула, что в условиях пандемии очень важным является обеспечение работы учреждений социальной защиты населения в полном объеме. Ведь эти учреждения назначают государственные социальные пособия, льготы, субсидии, которые фактически для многих жителей являются одним из источников доходов. Однако из-за того, что в настоящее время город Николаев находится в «красной» зоне, а Николаевская область – в «оранжевой» зоне, есть определенные ограничения по посещению управлений социальной защиты населения.

Вместе с этим, она проинформировала, что каждое управление социальной защиты населения обеспечивает онлайн-прием граждан. Каждый может предоставить документы в электронном виде, и если нужна какая-то справка или информация, то не обязательно приходить непосредственно в управление. Есть возможность позвонить по номерам «горячих линий» и связаться с работниками социальной защиты населения, которые предоставят подробную информацию.

Кроме того, директор департамента социальной защиты населения отметила, что в стационарных учреждениях, то есть в учреждениях, где содержатся лица пожилого возраста, лица с инвалидностью, семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, все они находятся в зоне риска, и поэтому в настоящее время запрещается посещение посторонними лицами таких учреждений. Связь с ними только в телефонном режиме.

Отмечено также, что работники социального обслуживания, которые работают в отдаленных районах и населенных пунктах, обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объеме.