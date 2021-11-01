Ганна Замазєєва: «У фінпланах наших лікарень на 2022 рік обов’язково повинно бути враховане підвищення зарплат медикам»

При підготовці фінансових планів КНП Миколаївської області керівники цих установ повинні обов’язково врахувати мінімальний рівень оплати праці для медпрацівників, який був установлений Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомила у мережі Фейсбук голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

«Це одне з пріоритетних напрямів і завдань, яке було визначено мною, як головою Миколаївської обласної ради, перед керівником обласного Управління охорони здоров’я Максимом Безносенком одразу після його офіційного призначення», – зазначила Ганна Замазєєва.

Ганна Замазєєва акцентувала, що 20 жовтня 2021 року Верховна Рада України у першому читанні прийняла Держбюджет-2022, де на сферу охорони здоров’я закладена найбільша кількість коштів за всю історію України – 197,2 млрд грн (+35,8 млрд грн у порівнянні з планом на 2021 рік). У тому числі на програму медичних гарантій — 157,5 млрд грн.

«Вже мала можливість поспілкуватися з нашими народними депутатами і попросила їх докласти зусиль, щоб цей рядок у бюджеті мінімум не був зменшений під час внесення численних правок у другому читанні. Бо левова частина передбачених там коштів – це кошти, які через НСЗУ будуть йти саме на гідні зарплати для наших медичних працівників», – повідомила голова Миколаївської обласної ради.

Ганна Замазеева розповіла, що найближчим часом буде затверджено фінансові плани обласних КНП. Тому обласна рада вже звернулася до керівників цих установ з вимогою обов’язково врахувати у своїх фінпланах мінімальний рівень оплати праці для медпрацівників, який був установлений Президентом України Володимиром Зеленським. А це не менше 13,5 тисячі гривень для середнього медичного персоналу і не менше 20 тисяч гривень для лікарського складу.

«Це дасть можливість проаналізувати і спрогнозувати ситуацію на наступний рік у цьому напрямку і, за потреби, заздалегідь розробити чіткі кроки для пошуку додаткових джерел на такі потреби. Окремо хочу акцентувати увагу на тому, що забезпечення гідної зарплати – це наше пріоритетне завдання. І саме на це, у першу чергу, повинні бути направлені кошти від НСЗУ. Усі повинні усвідомлювати, що будь-яка, навіть надсучасна будівля або об’єкт, від спорткомплексу та школи до дитячого садочка та лікарні, ризикує стати просто красивою й нікому не потрібною декорацією, якщо там не працюють професійні й мотивовані спеціалісти», – наголосила Ганна Замазєєва.

Пресслужба облради