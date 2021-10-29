Легальна заробітна плата – гарантія соціального захисту!

Головне управління ДПС у Миколаївській області звертає увагу, що одним із важливих напрямків роботи органів податкової служби є легалізація трудових відносин та заробітної плати. Адже через «тіньовий» ринок зайнятості бюджети недоотримують надходження, а громадяни позбуваються соціального захисту.

Стаття 43 Конституції України гарантує кожному громадянину право заробляти собі на життя працею та отримувати заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Статтею 3 Закону України «Про оплату праці» визначено, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.

Законом України «Про державний бюджет України на 2021 рік» встановлено розмір мінімальної заробітної плати з 01 січня 2021 року – 6 000 грн., з 01 грудня 2021 року – 6 500 грн, з якої повинні бути сплачені усі податки та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок).

Отже, з 01.01.2021 роботодавці щомісячно зобов’язані нараховувати працівнику за повний відпрацьований місяць заробітну плату не менше 6 000 грн, а з грудня 2021 року – не менше 6 500 гривень.

Роботодавці, які ігнорують гарантований рівень мінімальної заробітної плати, бажаючи уникнути зайвих, на їхню думку, витрат, та видають працівникам зарплату у «конвертах», порушують законодавство, права і соціальні гарантії робітників. З іншого боку, погодившись на одержання зарплати у «конвертах», громадяни України свідомо позбавляють себе соціального захисту.

З початку 2021 року на комісіях при держадміністраціях та у результаті індивідуальної роботи фахівців ДПС області заслухано керівників 1930 підприємств, з яких підвищили розмір зарплати – 1793 СГД, до бюджетів усіх рівнів додатково надійшло 1943,0 тис. грн податку на доходи з фізичних осіб; заслухано 1246 фізичних осіб – підприємців, з яких підвищили розмір зарплати – 1149 ФОП, до бюджетів усіх рівнів надійшло 1394,3 тис. грн податку на доходи фізичних осіб.

Крім того, станом на 01.10.2021 на комісіях з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та соціальних виплат при держадміністраціях та безпосередньо ДПС області заслухано керівників 30 підприємства, з яких 28 погасили заборгованість у сумі 32177,2 тис. грн. У результаті до бюджетів усіх рівнів надійшло 5781,97 тис. грн податку на доходи фізичних осіб.

Шановні керівники підприємств, установ, організацій, підприємці! Не допускайте випадків виплати заробітної плати «у конвертах», а також у розмірах нижче мінімальної. Дотримуйтесь податкового та трудового законодавства, будьте сумлінними платниками!

Головне управління ДПС у Миколаївській області