Переходим на зимнее время

В конце этой недели, в ночь с 30 на 31 октября, Украина переведет часы на зимнее время. Ровно в 04:00 стрелки нужно будет перевести на один час назад.

Перевод стрелок часов утвержден постановлением Кабинета Министров № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины» от 13 мая 1996 года. Делают это в последнее воскресенье марта.

Перевод часов для Украины может оказаться последним. Который год обсуждается идея оставить страну на зимнем времени и больше не переводить ее на летнее. Считается, что перевод стрелок, по данным ученых, нарушает биологические ритмы человека, повышая риск сердечно-сосудистых и иммунных заболеваний. Попытки отменить сезонный перевод часов предпринимались и в Украине.

3 марта 2021 года депутаты Верховной Рады поддержали законопроект № 4201 об отмене сезонного перевода часов и установлении постоянного зимнего времени. Его инициатор, вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, ссылался на исследования ученых о вреде манипуляций со временем.

Однако в итоге парламенту не удалось отменить переход на летнее время – 19 марта депутаты провалили голосование законопроекта во втором чтении. Документ был направлен на доработку в комитет.