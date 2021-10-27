«Красная» зона: для невакцинированных горожан вводят жёсткие ограничения

Первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков рассказал об ограничениях, которые ожидают жителей в «красной» зоне карантина. В частности, он заявил, что власть имеет право принимать жесткие решения, поэтому послаблений ждать не стоит.

Об этом он сказал в понедельник, 25 октября, в ходе брифинга в мэрии, сообщили «Преступности.НЕТ».

Как известно, в субботу, 23 октября, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций внесла Николаевскую и Ровенскую области в «красную» карантинную зону.

Виталий Луков отметил, что это было ожидаемое решение. Тем не менее для многих горожан это стало полной неожиданностью и может привести к нервным напряжениям, стрессам, очередям в пунктах вакцинации. Он добавил, что городская комиссия ТЭБ и ЧС фактически продублировала рекомендации Кабинета Министров по ограничениям в «красной» зоне.

– В двух словах – закрывается практически все, к чему мы опять же привыкли, это и места отдыха, места, где мы могли сделать закупки необязательного характера, места, где мы могли поднять свое здоровье и т. д. В целом места нормальной жизни людей закрываются с 00:00 завтрашнего дня. Отличие от карантинных ограничений весенних и нынешних: не будет закрываться и существенно ограничиваться работа тех коллективов, где люди ответственно отнеслись к рекомендациям и 100%-но вакцинировались. Это же касается и клиентов, которые придут в эти заведения. Например, кафе и рестораны, коллектив должен быть 100% вакцинирован, также могут обслуживать только тех посетителей, которые предоставят сертификат о вакцинации. Очень сложно не пустить человека, особенно, когда человек заходит на эмоциях, но не обслужить человека может абсолютно любой собственник бизнеса или его сотрудники. Это же касается рынков и магазинов непродовольственной группы товаров. Не пустить на рынок сложно, но не обслуживать – возможно. Поверьте мне, что шутки закончились. Мы не имеем права сейчас на демагогию, популизм, заигрывание и удобные решения. Мы имеем право принимать жесткие решения, чтобы они были эффективные, – заявил Виталий Луков.

В очередной раз первый вице-мэр призвал горожан вакцинироваться. Он отметил, что это не является «полным страховым полисом» от заболевания, но уже есть понимание, что если вакцинированный человек заболевает коронавирусом, то течение болезни проходит намного легче. К тому же сейчас от последствий коронавируса умирают только невакцинированные горожане. При этом Виталий Луков призвал николаевцев по возможности избегать массового скопления людей.

Чиновник отметил, что «с завтрашнего дня работать легально будут единицы, потому что вакцинированных не так много». Также он добавил, что пандемия не закончится к Новому году, к весне или в следующем году. Коронавирус теперь постоянно будет в жизни людей и с этим нужно научиться как-то жить, и коллективный иммунитет этому только поможет.

Контролировать соблюдение карантинных ограничений, проводить проверки и накладывать штрафы на нарушителей имеется право у Госпродпотребслужбы и Нацполиции, участвовать в проверках будут чиновники районных администраций.

– Каждый наш карантин – это что-то новое, что мы еще не проходили, потому что есть новые ограничения и правила. Это будет непросто и необходимо понимание всех сторон. Но повторюсь, ослаблений не будет, – подчеркнул Виталий Луков.

На уточняющий вопрос, смогут ли люди посещать объекты торговли, если собственник заведения может не обслуживать без сертификата о вакцинации, Виталий Луков отметил, что закрыть продовольственные магазины никто не может, но что касается непродовольственных магазинов, то после решения комиссии ТЭБ и ЧС владелец или работник заведения обязан не обслуживать тех людей, которые не имеют сертификата о вакцинации. Если же горожане будут нарушать правила, то владелец или сотрудник магазина имеет право вызвать полицию.