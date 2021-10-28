Старостинські округи: вирішили… уполовинити

Як відомо, з 2014 року в Україні триває процес децентралізації. Ідеологи «доленосних реформ» при їх проведенні обіцяють передачу повноважень та фінансів від державної влади як найближче до людей – органів місцевого самоврядування. Мовляв, це робиться задля того, щоб кожен мешканець села чи міста мав право на сучасну медицину й освіту, доступні та якісні адміністративні, комунальні, соціальні послуги, гарні дороги, чисті й освітлені вулиці.

Це – на папері та на словах. Насправді ж перше, що вже відчули мешканці сільської глибинки, – це ліквідація багатьох районів та сільських рад, а також подальше згортання освітніх, медичних та соціальних закладів на селі. Про дороги, точніше, напрямки, годі й казати. Утім у Березнегуватській ОТГ цього здалося замало, і тут вирішили «децентралізовувати» далі, а саме – ліквідувати й деякі старостинські округи, що зовсім нещодавно мали статус сільських рад.

Під «ніж» – сім старостатів

Отже, на сесії Березнегуватської селищної ради, що відбулася 18 жовтня, депутати рішенням № 16 вирішили скоротити чисельність старостинських округів рівно вдвічі – з 14-тидо семи. Спочатку плануваливчинити навіть ще радикальніше, залишивши всього шість округів. Та, як подейкують злі язики, староста села Сергіївка Анатолій Круц, який у минулому був головою райдержадміністрації, «виторгував» собі свій «власний» округ шляхом приєднання до Сергіївки сіл Новоочаків та Петропавлівка.

Утім це деталь, котра навряд чи вплине на загальну картину.

Адже одним махом, точніше, голосуванням, «народні обранці» постановили ліквідувати Білокриницький, Федорівський, Озерівський, Любомирівський, Новоочаківський, Нововолодимирівський та Новосевастопольский старостинські округи.

Варто зазначити, що відповідно до статті 541 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» на території кожного старостинського округу має проживати щонайменше 500 мешканців. Проте таких «неповних» округів у Березнегуватській ОТГ наразі лише три – з центрами у Білій Криниці, Озерівці та Федорівці. Але чомусь «гамузом» депутати вирішили, окрім названих, ліквідувати ще чотири округи, в яких проживає понад півтисячі осіб.

Для чого це робиться? За неофіційною версією, грошей у громаді катастрофічно не вистачає, принаймні, левова частка всіх надходжень спрямовується на виплату заробітної плати посадовців та відповідні податкові нарахування. А дехто з чиновників ще й отримує чималенькі премії, що неабияк підсолоджують нелегкі трудові будні «слуг народу».

Та як заощадити бюджетні кошти? Правильно, не себе ж, любимих, скорочувати! Відтак… вирішили знайти «крайніх» – старост, які, до речі, отримують зовсім невеличкі зарплати за свою копітку повсякденну працю, та ще й без преміювань. Логіка «проста»: вони, мовляв, усе одне нічого не роблять і ні на що не впливають.

Без широкого громадського обговорення

Зазначимо, що чергова «реформа самоврядування» відбувалася тишком-нишком, без широкого громадського обговорення. Відтак і не дивно, що коли журналіст побував у селах району та поспілкувався з місцевими мешканцями, то багато хто з них не був поінформований про ліквідацію їхнього старостинського округу. Адже депутати перед прийняттям важливого рішення навіть поцуралися зустрітися з місцевими громадами та розповісти їм про свої наміри.

А навіщо? Тих же старост призначають депутати на сесії, вони ж їх можуть і «ліквідувати». Ну, майже за «Тарасом Бульбою» Гоголя – «я тебе породив, я тебе і вб’ю!». Водночас громадяни позбавлені наріжного демократичного права прямого вибору керівника місцевої громади.

Отже, депутати вирішили «відполовинити» кількість старостинських округів. Проте принаймні викликає подив логіка «розбивки» сіл на нові старостинські округи. Скажімо, від села Тетянівки до «нової» центральної садиби в Маліївці – близько 15 кілометрів, які доведеться долати вщент зруйнованим автошляхом майже годину. Натомість Петропавлівку, яка розташована на відстані якихось восьми кілометрів від Маліївки, «приписали» до… Сергіївки, до якої доведеться долати аж вісімнадцять кілометрів.

Активіст козацького руху з Березнегуватого Сергій Москаленко переконаний: перед тим, як скорочувати малі старостинські округи, потрібно було насамперед вирішити болючі соціально-економічні негаразди малих сіл. Скажімо, до тієї ж Озерівки немає нормальної дороги – чому б її було не побудувати чи відремонтувати, а вже потім ліквідовувати старостат? «Десь можна відремонтувати клуб, а десь ФАП. Це було б по-людськи і якось компенсувало людям ліквідацію старостатів у їхніх селах», – додає С. Москаленко.

Чи… на малих селах поставили хрест?.. Адже в них і сьогодні масово закриваються школи та інші важливі об’єкти. А що ж тоді буде з віддаленими, Богом забутими сільцями після ліквідації старостатів?..

Добрі наміри ведуть… до пекла?

Водночас дивує і економічна складова адміністративно-територіальних «пертурбацій» у Березнегуватській ОТГ. Так, староста сіл Новосевастополь, Тетянівка та селища Добре Ніна Лазів зазначає:

– Коли ми були сільською радою, то наші власні надходження до бюджету становили 2,7 мільйона гривень, що повністю задовольняло наші потреби. Зокрема за ці кошти ми відремонтували клуби у Новосевастополі та Тетянівці, заклали новий парк і таке інше. Але потім, не запитуючи думки людей, замість сільради утворили старостинський округ Березнегуватської ОТГ. І що? Ми, сільські ради, прийшли в об’єднану громаду з мільйонними бюджетами, а взамін – отримали суцільні копійки. А тепер задумали ліквідувати і старостат…

До чого це призведе?

– По-перше, прийдуть у занепад наші комунальні об’єкти, – впевнена Н. Лазів. – По-друге, наші мешканці залишаться без повсякденної уваги влади, ніхто не відстоюватиме їхні інтереси. Немаловажним фактором є й те, що наші села – українські, козацькі. Водночас новий старостинський центр Маліївку історично заселяли переселенці з Білорусі та Росії. То як враховується положення Закону про місцеве самоврядування в частині формування старостинських округів із урахуванням етнічних та культурних особливостей?..

Ніна Лазів, яка має значний досвід роботи в органах місцевого самоврядування – 23 роки на чолі місцевої громади! – переконана: подібні рішення депутатів призведуть до одного – подальшого вимирання наших сіл…

Як тут не згадати відомий вислів: добрими намірами вимощена дорога в пекло.

Думку старост проігнорували. А народу?..

До речі, напередодні сесії, на якій депутати ухвалили рішення про ліквідацію семи старостатів, питання попередньо розглядалося на виконкомі сільської ради.

– Ми, старости, не підтримали запропонований варіант і проголосували за те, щоб зняти його з порядку денного, – каже Ніна Миколаївна. – Адже логічно було б скоротити старостинські округи лише там, де немає 500 мешканців, про що мовиться і в законі. У нашій громаді під таку вимогу підпадають лише три округи – з центрами у Федорівці, Білій Криниці та Озерівці. Проте нашу думку на сесії ніхто не врахував…

За словами Ніни Лазів, люди приходять до старости не тільки для того, щоб вчинити нотаріальні дії, знятися з місця проживання чи зареєструватися, отримати довідку, а й з будь-якою життєвою проблемою. «І хоча деякі питання не відносяться до моєї компетенції, – зауважує Ніна Миколаївна, – намагаюся допомогти кожному земляку – роз’яснюю, роблю телефонні дзвінки, запити, направляю на консультації до тих чи інших чиновників. От, до прикладу, буквально вчора допомогла місцевим учасникам АТО зібрати потрібні документи для отримання матеріальної допомоги».

Одне слово, до всього є діло старості. А хто і наскільки якісно вирішуватиме нагальні запити сельчан після ліквідації старостату?.. Адже у «новому» Маліївському старостинському окрузі, до якого планують приєднати Новосеватопольський і Нововолодимирівський округи, буде аж сім сіл! Враховуючи катастрофічний стан місцевих доріг та велику «географію» округу, можна сміливо припускати, що «новий» староста буде рідким гостем у тому ж Новосевастополі чи Тетянівці.

Тож мешканці сіл Новосевастопольского старостинського округу звернулися до голови та депутатів селищної ради з проханням переглянути їхнє рішення та залишити їхній округ, із можливим включенням до нього сіл Нововолодимирівка і Новосергіївка. «Ми за своїм географічним розташуванням як одне село, і школа у нас уже одна – Новосевастопольска. І за історичним походженням ми близькі. Не залишайтеся байдужими до життя наших сіл, адже за вас голосували люди і довірили вам свою долю. Зробіть правильний історичний крок, почуйте нас, будь ласка», – йдеться у зверненні, яке підписали близько двохсот громадян.

Та чи почують глас народу «народні обранці»?..

Не бачить логіки у скандальному депутатському рішенні й староста Новоочаківського старостинського округу Катерина Хонич. Адже з села Петропавлівка до «нового» центру в Сергіївці – близько 20-ти кілометрів! Чи зможе якась бабуся здолати 40 кілометрів суцільного бездоріжжя, аби отримати звичайну довідку?.. І ще далеко не факт, що староста Сергіївського округу пан Круц буде на місці, адже він проживає аж у Березнегуватому.

п. 4 статті 541 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

«Старостинський округ утворюється відповідною сільською, селищною, міською радою у складі одного або декількох населених пунктів (крім адміністративного центру територіальної громади), на території якого (яких) проживає не менше 500 жителів. При утворенні старостинських округів враховуються історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток таких старостинських округів та відповідної територіальної громади».

Та й з позиції логістики було б доречно, аби центр нового округу розташовувався в його центральній частині – Новоочакові, а не в кінцевій точці – Сергіївці. До того ж, як зазначає К. Хонич, у селах Новоочакові та Петропавлівці проживає понад 600 осіб, тож Закон жодним чином не забороняє існування такого округу.

Відтак, як стало відомо редакції, колективне звернення до депутатів з проханням зберегти їхній старостинський округ наразі готують й жителі сіл Петропавлівки та Новоочакова.

А ось Нововолодимирівський староста Василь Цацурін не бачить якихось підстав оспорювати депутатське рішення: мовляв, як прийняли «нагорі», так і буде. «Що ми можемо зробити? Я воювати не буду», – приречено мовив Василь Васильович, який, до речі, ось-ось має піти на пенсію.

Невдовзі повісять «замок» і на селі?

Можливо, старості байдужа доля села. Натомість мешканці Нововолодимирівки обурені спробами ліквідувати їхній округ. За їхніми словами, у селі не так давно закрили школу, ФАП, ось-ось ліквідують поштове відділення. За чутками, незабаром повісять замок і на дитсадку. Не маючи роботи та школи для навчання дітей, чимало молодих сімей уже залишили рідні домівки та подалися у пошуках кращої долі до міст. А знищення ще й старостату остаточно поставить жирний хрест на колись великому селі зі славною історією…

– Що ж це таке робиться? Про рішення ліквідувати наш старостинський округ нам ніхто нічого не казав, не радився із нами, – сказала продавчиня у магазині. – А староста хіба не міг нас поінформувати з цього приводу?..

Андрій Жиленко, староста Білокриницького старостинського округу:

– Нічого хорошого рішення селищної ради про укрупнення старостинських округів нашим мешканцям не принесе. Бо в разі потреби їм навіть не буде до кого звертатися. Адже зараз усі нагальні питання вирішуються за сприяння старости. Начебто обіцяють залишити на місцях діловодів, але вони навіть не можуть видати довідку, бо не мають права підпису. Про стан місцевих доріг годі й казати – вони у жахливому стані.

А ось Любомирівська староста Надія Дамчук, утім, як і її колеги з Новосевастополя та Новоочакова, сповнена рішучості відстояти інтереси своїх мешканців та добитися перегляду депутатського рішення з метою збереження Любомирівського старостинського округу. Наразі готується відповідне звернення до депутатів та селищного голови.

– Коли питання винесли на засідання виконкому селищної ради, ми зняли його з розгляду, – розповідає Надія Георгіївна. – Адже перед тим, як приймати важливі рішення, потрібно спочатку поїхати по селах та поінформувати про такі плани людей, а також поцікавитися їхньою думкою з цього приводу. Ми на це дуже сподівалися, але цього зроблено не було. Я зверталася до депутатів: давайте разом подумаємо. У нас більшість жителів – люди похилого віку. Як вони їздитимуть до нового центру?.. До того ж з ліквідацією нашою сільської ради ми відчули значно менше уваги з боку ОТГ, чим було до того. А якщо ще приберуть старостинський округ?..

* * *

І все ж ми сподіваємось, що депутати дослухаються до гласу народу і переглянуть неоднозначне рішення, що викликало таке збурення у березнегуватському соціумі. Адже із такою «децентралізацією» та «укрупненням» подальше знищення сіл може матиме руйнівних наслідків.

До речі, виборці Березнегуватської ОТГ попросили у газетній статті подякувати депутату Інні Кутовій, яка єдина з-поміж присутніх на сесії не підтримала проєкт ліквідації семи старостинських округів. Оптимізм вселяє й те, що, за нашими даними, ще декілька депутатів мають намір відкликати свій голос, відданий за скандальне рішення.

А інакше… а інакше реальністю може стати ситуація, коли, як пожартував один місцевий дотепник, люди незабаром житимуть у Березнегуватському старостинському окрузі Миколаївської ОТГ Одеської області.

До речі, ми обдзвонили декілька об’єднаних громад області і ніде поки що не приймалося подібних рішень. Чи не стала Березнегуватська ОТГ своєрідним «плацдармом» для подальшого впровадження «доленосних реформ»?..

Андрій ТЮРІН