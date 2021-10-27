Кубок «РП»: на часі – півфінали

Минулих вихідних відбулися чвертьфінальні поєдинки поточного розіграшу Кубка «Рідного Прибужжя» з футболу пам’яті Миколи Баранова.

У Братському місцеві футболісти приймали сусідів з Єланця. «Дербі» виправдало свій статус: обидві команди продемонстрували відмінний футбольний характер та наполегливо шукали шляхів до воріт суперника. Та якщо єланчани змарнували свої шанси в атаці, то господарі поля кращу реалізацію, двічі відправивши м’яча до цілі. На 47-й хвилині відкрив лік голам Роман Овчаренко, а на 77-й хвилині Сергій Антоненко подвоїв перевагу своєї команди.

Ще впертішим виявився поєдинок між командами Сухоєланецької та Первомайської ОТГ Миколаївського району, що відбувся на стадіоні села Бузьке. Двічі господарі поля вели у рахунку (голами відзначилися Олександр Апостолов і Олександр Вертинський), і стільки ж разів гості відігравалися зусиллями Андрія Услова та Артема Горошка. Тож, за кінцевого рахунку основного часу 2:2, долю півфінальної путівки довелося вирішувати в серії післяматчевих пенальті. Тут влучнішими виявилися хлопці з Первомайської ОТГ, які «перестріляли» своїх візаві з рахунком 6:5.

Результати решти матчів: Веселинівська ОТГ – Мигіївська ОТГ 3:0, Баштанська ОТГ – Очаківська ОТГ 3:0.

Таким чином, у півфіналах, які заплановані на суботу, 30 жовтня, поміряються силами Первомайська ОТГ Миколаївського району – Баштанська ОТГ, Веселинівська ОТГ – Братська ОТГ. Відповідно до проведеного жеребу, зустрічі відбудуться на полях команд, що вказані першими у своїх парах.

Влас. інф.