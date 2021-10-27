«Борщ з бичками»: Валерій Коба презентував нову книгу

Минулої суботи у великій залі бібліотеки ім. Марка Кропивницького (філія 18), що на просп. Корабелів у Корабельному районі, відбулася презентація книги Валерія Коби «Борщ з бичками». На зустріч з автором зібралися краєзнавці, митці, зокрема художники та небайдужі шанувальники історії Вітовки, а також видавниця книги Ірина Гудим.

Велика зала ледь уміщала людей, які вболівають за історію нашого краю. Модераторкою заходу була завідувачка бібліотеки Лілія Полковніченко.

Валерій Коба свою розповідь про працю над книгою чергував з оповідями про людей, котрі у різний спосіб долучилися до допомоги у створенні книги. Ілюстрація сторінок і світлин з книги на великому екрані органічно доповнювала його розповідь.

Як зазначили присутні, без перебільшення вихід у світ такої фундаментальної роботи, адже книга має 812 сторінок, став знаменною подією для нашого міста. Книга є своєрідною енциклопедією нашого міста, ілюстрованим довідником, у якому вміщені фрагменти карт, фото документів, давні світлини тощо. Книга розповідає скільки назв, і які мали наші вулиці, на честь кого вони названі. Тут є спогади старожилів, відомості про богоявленців – героїв Першої світової війни, архівні плани, мапи різних часів, історія Богоявленського джерела в легендах, спогадах, документах, фотографіях, докази існування поселень на території сучасного Корабельного району, архівні документи, фотографії минулого та сучасного району та багато іншого.

На зустрічі були цікаві обговорення, дискусії, запитання, ніхто не залишився без відповіді та уваги автора. Приємно те, що отримали книгу від Валерія Коби у подарунок всі, хто долучився до її створення.

«Ми ніколи не зможемо дізнатися про наше минуле всієї правди: у кожного вона своя. Але нам ніхто не заборонить її шукати, зберігаючи для нащадків найцінніше, що є у кожного народу, – його історичну пам’ять. Ми маємо передати наступним поколінням мешканців нашого району історію і дух Вітовки – Богоявленська», – підсумував зустріч автор книги Валерій Коба.

Тетяна МИКОЛАЄВА