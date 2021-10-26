Майже півмільярда гривень від “спрощенців” – місцевим бюджетам 

ДПС Миколаївщини продовжує створювати комфортні умови для ведення бізнесу у регіоні, у т.ч. підприємцями – «спрощенцями», покращує сервісне обслуговування платників податків. У свою чергу, представники малого бізнесу системно забезпечують життєдіяльність територіальних громад, оскільки активно та сумлінно сплачують єдиний податок до місцевого бюджету.

Так, у січні–вересні 2021 року Головним управлінням ДПС у Миколаївській області забезпечено до місцевих бюджетів 472,4 млн грн єдиного податку від фізичних осіб – підприємців, які використовують спрощену систему оподаткування, що на 82,3 млн грн більше, ніж за 9 місяців 2020 року.

У податковій службі Миколаївщини підкреслюють – єдиний податок від підприємців, які використовують спрощену систему оподаткування, стабільно поповнює місцеві бюджети області і є важливою фінансовою складовою у вирішенні, як економічних, так і соціальних питань регіону.

Головне управління ДПС у Миколаївській області