«Зоряне» святкує 100-річний ювілей

Державне підприємство «Дослідне господарство «Зоряне» інституту садівництва Національної академії аграрних наук України минулої суботи усією громадою урочисто відсвяткувало свій сторічний ювілей. Вирощування зернових, бобових, баштанних культур і овочів, садівництво, вирощування зерняткових і кісточкових фруктів, тваринництво і виробництво олії, тваринних жирів і м’яса, бджільництво і, звичайно ж, проведення досліджень і експериментальних розробок у сфері природничих і технічних наук – і це далеко не повний перелік усіх тих напрямків сільськогосподарської діяльності, які нині успішно впроваджені у господарстві. Майже двадцять років ДП «ДГ «Зоряне» ІС НААН очолює Ігор Михайлович Савченко. Аграрій-професіонал і громадський діяч, ентузіаст своєї справи і меценат, депутат Миколаївської обласної ради, людина добре відома не лише на Первомайщині, а й на теренах України.

У ювілейних заходах взяли участь академік, член президії Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, заслужений працівник сільського господарства України, директор інституту садівництва Ігор Гриник, депутат Верховної Ради України Максим Дирдін, голова Первомайської районної державної адміністрації Сергій Саковський, голова районної ради Первомайського району Алеся Порхун, голова Первомайської об’єднаної громади Олег Демченко, голова Кам’яномостівської ОТГ Олександр Ляхов, депутати Миколаївської обласної ради Володимир Погадаєв та Віталій Порхун, представники старостинських округів, ділові партнери та ветерани праці, працівники господарства та жителі села, численні гості, серед яких і популярний вокально-інструментальний ансамбль «SoloMia».

Нинішнє с. Зоряне, засноване у жовтні 1885 року царським полковником Володимиром Шубовичем, що мало назву Гамільтонівка, проіснувало аж до 1930 року, коли отримало нову назву імені 25 Жовтня. За цей час, як свідчить історія, у 20-ті роки минулого століття, майже одразу після Жовтневої революції, тут було створено радгосп з назвою однойменного поселення. На той час у радгоспі було непогане господарство з імпортною технікою – комбайнами, молотаркою, снопов’язалкою, навіть тракторами – 10 американськими «Фордзонами» і 10 «Інтернаціоналами». Радгосп спеціалізувався на лише на вирощуванні зернових культур, льону, ріпаку, а й розвивав тваринництво, зокрема вівчарство. А тягловою силою були в основному воли, коні та верблюди. У 1929 році радгосп «Гамільтон» з’єднали із зеленокошарським радгоспом імені 1 Травня. Це вже був відділок радгоспу, директором якого призначили Василя Мініна. Саме за часів його керівництва господарство почало спеціалізуватися на вирощуванні елітного насіння, значно розширило асортимент виробництва від насінницьких зернових культур до кормових корнеплодів, багаторічних трав і овоче-баштанних культур. Відділок поступово набрав обертів, став переможцем соціалістичних змагань і щорічним учасником Всесоюзної сільськогосподарської виставки, виконував та перевиконував державні плани з виробництва та здачі сортового насіння.

Одразу після визволення від нацистської навали у березні 1944 року почалося відродження і села, і господарства. Директором був призначений Яків Мельник, а селяни почали збирати приховану від окупантів техніку. Так на руїнах починалося мирне життя й відродження радгоспу. У повоєнні роки господарство очолювали Іван Ткаченко, Борис Прищепа, у шістдесяті-сімдесяті – Василь Шаповалов і Володимир Бондаренко, вісімдесяті – Леонід Бойко. У важкі дев’яності відділок радгоспу очолив Микола Навроцький і пропрацював керівником аж до 2002 року. За цей час у 1985-му село було перейменоване у Жовтневе, а радгосп зумів втриматися на плаву, продовжуючи вирощувати елітні сорти насіння зернових і технічних культур. У 2001 році відділок радгоспу в черговий раз було перейменовано у дослідне господарство «Зоряне». Наступного року сільськогосподарське підприємство очолив його нинішній керівник Ігор Савченко. Ініціативний і діловий, справжній фахівець своєї справи, який завжди йде у ногу з часом, вивів господарство на новий міжнародний рівень і розпочався новий виток історії «Зоряного».

З піднесеним настроєм до центрального майдану Зоряного, де розташувалася велика сцена й величний банер фотозони з логотипом підприємства ДП «ДГ «Зоряне», прибували гості. Трохи далі розгорнули свої намети й облаштували у народному стилі фотозони кожен із старостинських округів Кам’яномостівської об’єднаної територіальної громади, до якої за новим територіальним устроєм нині відноситься і Зоряне.

Святкові урочистості розпочалися з благословення настоятеля місцевого Свято-Михайлівського храму отця Андрія, який побажав усім Божої милості, міцності духу, родинного щастя й наснаги на добрі справи, щедрих врожаїв і сприятливої погоди.

На початку заходу відбулося представлення почесних гостей і вручення кожному з них духмяних традиційних українських короваїв. Гостям їх шанобливо на вишитих українських рушниках піднесли в дар юні зоренчани. А виготовили запашні паляниці місцеві кулінарних справ майстрині на хлібозаводі господарства.

Присутні вшанували воїнів, які боронять рідну землю на сході України, серед яких і жителі Зоряного та працівники господарства Олександр Михайлюк, Валерій Завтонов, Олександр Макс, Вадим Ярошенко. На жаль, не повернувся до отчого дому атовець Микола Руснак. Скорботною хвилиною мовчання вшанували присутні усіх, хто віддав свої життя за нашу свободу.

Одним із перших тепло привітав працівників «Зоряного» зі сторічним ювілеєм депутат Верховної Ради України Максим Дирдін, який активно впроваджує у життя накази виборців, сприяє розбудові та зміцненню об’єктів інфраструктури і соціальної сфери Первомайщини. Звертаючись до колективу господарства, Максим Євгенович, зокрема, сказав: «Основу аграрного сектора України становлять саме сільськогосподарські підприємства. Ваша робота – це не лише щоденна копітка праця, а й стиль життя, який вимагає великої відповідальності, самовіддачі та працьовитості. Неможливо переоцінити внесок «Дослідного господарства «Зоряне» у розвиток агропромислового сектора країни та Первомайського району». Народний депутат побажав працівникам підприємства ефективного розвитку, доброї погоди, щедрих врожаїв, благополуччя та міцного здоров’я.

Щирими були привітання голови Первомайської районної державної адміністрації Сергія Саковського, який подякував аграріям за їхню працю і зазначив, що завдяки таким господарствам «наша країна вже багато років поспіль тримає першість з врожайності та якості вирощування сільськогосподарської продукції і є конкурентоспроможною на вітчизняному та закордонному ринках». Очільник району побажав виробникам щедрої ниви, достатку і благополуччя кожній родині, щастя і радості у серці та впевненості у завтрашньому дні, успіхів на шляху розвитку агропромислового комплексу та зміцнення національної економіки.

Прозвучали щирі слова поздоровлень і від представника Національної академії аграрних наук України, академіка і лауреата державної премії України, директора інституту садівництва Ігоря Гриника. Саме завдяки його допомозі і консультаціям дослідному господарству надається суттєва допомога і щодо висадки садів, і системного догляду за маточно-живцевими саджанцями горіхів і багатьох сортів слив. Академік привітав Ігоря Савченка з присвоєнням йому почесного звання «Доктор садівничої науки», а також передав за дорученням Всеукраїнської організації екологів диплом і нагороду «Заслужений еколог України».

Цього святкового дня звучали гарні слова щирих привітань і від голови Кам’яномостівської об’єднаної територіальної громади Олександра Ляхова, і очільниці Спепківського старостинського округу Ольги Чепіжко. Олександр Ляхов подякував керівнику підприємства за нелегку працю в аграрному секторі, відзначивши те, що «Зоряне» вистояло у найскладніші часи і нині продовжує успішно розвиватися на благо громади і нашого краю, зуміло зберегти і робочі місця, і значно зміцнило свої позиції в економічному просторі України. Із сюрпризом був кошик, уквітчаний чорнобривцями і заповнений оригінальними побажаннями від Ольги Чепіжко.

Несподіваним і приємним сюрпризом стало й привітання гостей із обласного центру депутата Миколаївської обласної ради Володимира Погадаєва та його дружини – депутата Миколаївської районної ради Антоніни Погодаєвої. Звертаючись до керівника «Зоряного», Володимир Погадаєв зазначив, що було приємно отримати запрошення на ювілей саме від Ігоря Савченка: «Ми знаємо вас як людину порядну, відповідальну і принципову. І ці якості зобов’язують те підприємство, яке ви очолюєте, бути флагманом, зіркою, до сяйва якої хочеться дотягнутися. Існує повір’я: коли народжується людина, то на небі з’являється зірка. Насправді зірка з’являється і тоді, коли утворюється сильний, конкурентоспроможний колектив однодумців, які мають єдину мету і працюють над її досягненням! Ми хочемо подарувати вам та вашому колективу сертифікат, яким підтверджено, що від сьогодні на небі засяяла нова зірка на ім’я «ZORYANE».

Директор ДП «ДГ «Зоряне» Ігор Савченко, вітаючи свій колектив і жителів села зі сторічним ювілеєм підприємства, відзначив: «Головне багатство нашого підприємства – це люди, які працюють на землі, збагачують наш край своїми трудовими досягненнями. Ми пишаємося тим, що у нашому господарстві 13 Героїв соціалістичної праці, серед яких і Мати-героїня – Ксенія Михнюк». Ігор Михайлович сердечно привітав і усіх ветеранів підприємства, і ділових партнерів Сергія Білого, Юрія Погорельського, Сергія Юськова, Олександра Салтановського, Сергія Бодарацького, Романа Саакяна. Зазначивши при цьому, що завдяки здобуткам працівників і співдружності з партнерами по бізнесу господарство добре знають і в області, і за її межами. І ці досягнення підняли підприємство на високі позиції у престижних рейтингах агропромислового комплексу. Ігор Михайлович ще раз подякував усім, хто в різні часи був частиною славної історії підприємства і тим, хто наразі продовжує підкорювати нові вершини.

Варто зазначити, що наказом директора ДП «ДГ «Зоряне» чималій групі працівників підприємства вручили Почесні грамоти з нагоди 100-річного ювілею за сумлінну працю і високі трудові досягнення, а всі працівники отримали грошові премії, а головний бджоляр – ще й ключі від новенької автівки. Грошовою премією у 20 тисяч гривень був відзначений і переможець міжнародних, всеукраїнських і обласних конкурсів – зразковий хореографічний колектив «Мадагаскар» Кам’яномостівської ОТГ. Почесні грамоти і премії цього дня разом із Ігорем Савченком кращим з кращих трудівників вручали народний депутат Максим Дирдін, член президії НААН академік Ігор Гриник, голова Первомайської РДА Сергій Саковський. Усім присутнім роздали саджанці плодових культур.

Розмова про святкові урочистості була б неповною, якби ми не розповіли про тих, хто створив неповторну атмосферу свята – аматорів вокальних колективів української пісні «Степківчанка» зі Степківки та «Струни душі» із Зелених Кошар, танцюристів «Мадагаскару» з Кам’яного Мосту. І тих, хто проводив презентацію старостинських округів, пригощаючи біля своїх наметів учасників ювілею різноманітними стравами української кухні та смачною юшкою.

Родзинкою ювілейних святкувань став виступ прекрасного колективу зі столиці – вокально-інструментального ансамблю «SoloMia» під керівництвом Романа Шушвара. Протягом майже години під оплески присутніх звучали народні та популярні сучасні естрадні пісні у виконанні талановитих учасників цього самобутнього колективу. Завершилися святкування пізно увечері молодіжною дискотекою.

Тетяна МИХАЙЛОВА