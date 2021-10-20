Назад у прокурорську родину

Безкоштовні гектари для родичів, «Мазда» всього за 40 тисяч гривень та мільйони з повітря. Це не наші мрії, а реальність деяких миколаївських прокурорів. Їх звільнили через недоброчесність. Але минув рік – і прокурорські зірочки знову падають на їхні плечі. Хто ці щасливчики і завдяки кому вони повертаються в систему.

Після «чистки» в Офісі генпрокурора атестаційні комісії почали перевіряти обласних правоохоронців. Українцям пообіцяли звільнити місцеві прокуратури від стрьомних кадрів. Бо саме від прокурорів залежить, чи потрапить справа до суду і з якими доказами.

Прокурори пройшли сито тестів на загальні здібності та фільтр доброчесності на співбесідах. Загалом атестацію успішно пройшли 2483 прокурори регіональних прокуратур. 878 прокурорів – ні.

У миколаївському регіональному підрозділі провалили атестацію два десятки прокурорів. Хто просто не з’явився, хто не набрав достатньо балів на тестуванні. Але найцікавіші «історії успіху» у тих, кого «зарубили» на перевірці доброчесності. Вони не тільки вдало розживаються майном, а й судяться за поновлення на роботі. При тому, що вже знайшли нове місце під сонцем.

Знайомтеся: це Владислав Бєлан. Начальник департаменту адмінпослуг міської ради. Друг мера Олександра Сєнкевича. А також колишній замначальника відділу процесуального керівництва досудових розслідувань поліції. Точніше, колишній, колишній…

Нещодавно апеляційний суд змусив прокуратуру повернути йому тепленьке прокурорське крісло. І звісно ж, виплатити грошову компенсацію – понад 130 тисяч.

У перерахунку для прокурора ці виплати за вимушений прогул дорівнюють трьом «Маздам»-6. Але не поспішайте на авторинок. Пересічному українцю цих коштів вистачило б лише на третину однієї такої автівки. Зате батьку Бєлана вдалося придбати у 2018 році «Мазду»-6 усього за 40 тисяч гривень. Користується нею, звісно ж, прокурор.

– Ну, це вартість автівки, яка вказана в офіційних документах.

– А ви досі нею користуєтесь? – запитуємо прокурора.

– Да.

До цього Владислав Бєлан їздив на Mitsubishi ASX. Також батьківській. Мовляв, той назбирав з пенсії. Але атестаційна комісія таким відмазкам не повірила. Як результат – прокурор не пройшов співбесіду на перевірку доброчесності.

При цьому експерти навіть не враховували скандал з провокацією хабара. За офіційною інформацією, Бєлан героїчно відмовився від 30 тисяч зелених. Однак звинувачені у справі про нелегальний гральний бізнес заявили, що прокурор сам вимагав з них «плату». На аудіо, яке увімкнули на судовому засіданні, нібито Бєлан оголошує прайс своєї допомоги:

– Есть понимание.. ну это 70… не меньше… это минимум.

– Это гривны?

– Я за доллары!.. От меня хотят, я должен показать какой-то результат. Пусть это будет результат, пусть это будете не вы.

Великий скандал і такий же великий пшик. Горе-бізнесменів виправдали через використання прокуратурою неприпустимих доказів. Це і є обіцяний Бєланом результат?

Так і з атестацією прокурора. Спочатку в Миколаївському окружному адмінсуді, а потім і в Одеському п’ятому апеляційному вирішили, що нема чого чіплятися до майна, яким користується прокурор. Його ж придбав батько. Та й взагалі, рішення комісії апріорі незаконне.

– На даний час я не збираюсь поновлюватись на посаді в органах прокуратури, – говорить прокурор. – Я завжди борюсь за справедливість, і все має бути справедливо. Тому я хотів доказати собі та іншим, що це рішення є несправедливим.

Виборює свою прокурорську справедливість і Олег Бондар. До атестації він керував відділом нагляду за досудовими діями Держбюро розслідувань. У 2017 році прокурор безкоштовно отримав 2 гектари сільгоспземлі. А ще по стільки ж його батьки, дружина, батьки дружини, брат дружини… І все в межах одного поля біля ландшафтного парку Приінгульський у Новобузькому районі. За збігом, Олег Бондар раніше працював прокурором цього району. А агробізнес нібито веде його тесть, який працює на «Миколаївводоканалі».

Ще один кадр, визнаний експертами недоброчесним, – Олександр Волковицький. Колишній начальник відділу Єдиного реєстру досудових розслідувань. Атестаційну комісію він зацікавив автівками, які зараз належать дружині. Півмільйона на позашляховик TOYOTA HIGHLANDER, мабуть, впав з неба. Члени комісії зазначають, що напередодні його придбання у подружжя не було необхідних коштів. А вартість Hyundai ІX35, вказана в декларації, втричі нижча за ринкову.

Між іншим, матір прокурора – суддя Верховного суду Наталія Волковицька. Пішов її стопами. Громадська рада доброчесності також виявила невідповідність Волковицької критеріям доброчесності. Вона захищала суддів, які кошмарили окремих учасників Євромайдану і розганяли протести.

На бік звільнених прокурорів стають і місцеві суди, і апеляція. І не лише в тих випадках, про які ми розказали. В масштабах країни таких судових рішень понад тисячу. Тепер черга Касаційного адмінсуду. Але це додає не оптимізму, а бажання відновити «сміттєву люстрацію». У травні касаційний розгляд аналогічної справи закінчився висновком суддів, що комісія перевіряла декларації незаконно. Нібито це можуть робити лише в НАЗК.

Звільнення прокурорів було абсолютно законним. Те, що нереформовані суди з такими ж недоброчесними суддями, як і недоброчесні прокурори, виносять відповідні рішення, у цьому нічого дивного немає. І щодо миколаївських прокурорів є аналогічні випадки. І висновки комісій не мають мотивів, на думку суддів, і питання доброчесності, а особливо електронних декларацій, мають нібито відноситись виключно до компетенції Національного агентства з запобігання корупції. Це нонсенс, це нісенітниця, це підтверджується і висновками Венеціанської комісії.

Звільнені прокурори можуть повернутися на керівні посади вже зовсім скоро. Тож чи є сенс проводити атестацію правоохоронців, поки доброчесність багатьох суддів викликає не менші сумніви?

Оксана ОРСАЧ, Центр журналістських розслідувань