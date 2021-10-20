У Галициновому вшанували воїнів

Напередодні Дня захисників і захисниць України у військовій частині А3767 відбулося вшанування воїнів, котрі щоденно і щоночі несуть відповідальну варту із захисту Батьківщини. І глибоко символічно те, що це свято відзначається водночас з Покровами Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва, адже Покрова завжди оберігала як славних запорожців, так і їхніх не менш мужніх нащадків.

– Наші військовослужбовці – як чоловіки, так і жінки – є прикладом незламного патріотичного духу, непохитної віри, мужності, професіоналізму, – зазначив у вітальному слові командир військової частини Павло Бердичівський. – Українська армія в умовах агресії з боку Російської Федерації пройшла крізь пекло і горнило випробувань, але наростила м’язи, зміцніла, набула безцінного бойового досвіду. І ми щиро дякуємо нашим воїнам за самовідданість своїй справі. Бажаю вам і вашим сім’ям здоров’я, добробуту, довголіття та мирного неба над головою.

Присутні скорботно схилила голови та вшанували хвилиною мовчання пам’ять воїнів, котрі віддали життя у борні за Україну.

Привітати «іменинників» завітали голова Миколаївської райдержадміністрації Ігор Мухарський, голова районної ради Ганна Коверзнєва, а також добрі сусіди військових із Галицинівської громади.

– Дякую вам за те, що бороните нашу державу, захищаєте її незалежність, – зазначив голова Миколаївської РДА І. Мухарський. – Від щирого серця бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя, добра та миру. Слава Україні!

– Хочу подякувати вам за те, що оберігаєте мир та спокій на нашій українській землі і завжди готові гідно відповісти тим, хто зазіхає на нашу свободу та незалежність, – сказала у своєму вітальному слові голова райради Г. Коверзнєва. – Кожному із вас бажаю міцного здоров’я, наснаги у всіх ваших справах, миру, любові та злагоди. Зі святом вас!

Заступниця голови Оксана Петренко та інші представники сільської ради передали щирі привітання від очільника ОТГ Івана Назара та всього депутатського корпусу і вручили військовим духмяний святковий коровай від галицинівської громади. Приємною несподіванкою для бійців стали й смаколики та вітальні листівки, що їм під час святкового заходу подарували місцеві дітлахи. «Для нас немає нічого приємнішого, аніж отримувати такі щирі вітання від діточок», – зазначив Павло Бердичівський.

Відмінників служби було нагороджено почесними грамотами та подячними листами від обласної, міської та районної влади, Галицинівської ОТГ, а також керівництва в/ч А3767. Військова частина, до речі, повсякденно відчуває підтримку з боку місцевої громади, а це – якнайкраще підтвердження тези про єдність народу та армії.

Варто зазначити, що серед особового складу військової частини служить чимало представниць прекрасної статі, які гідно виконують свій службовий обов’язок нарівні із колегами-чоловіками. Тож цілком справедливо, починаючи з цього року, нова назва свята українських військових ураховує принцип гендерного рівноправ’я.

Справжньою «родзинкою» та прикрасою свята стали іскрометні виступи талановитих учасників художньої самодіяльності Галицинівської ОТГ. А благословив воїнів та всіх присутніх, побажавши всіляких успіхів, священнослужитель церкви Петра і Павла Православної церкви України отець Іван.

Андрій ТЮРІН

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