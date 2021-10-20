Податки на підтримку війська

Відповідно до Податкового кодексу України з серпня 2014 року в Україні запроваджено військовий збір, який у повному обсязі перераховується до державного бюджету і використовується на підвищення обороноздатності держави.

Головним управлінням ДПС у Миколаївській області у січні – вересні 2021 року до бюджету мобілізовано 393,3 млн грн військового збору, що на 67,6 млн грн або на 20,8% більше ніж у відповідному періоді 2020 року.

Нагадуємо, що платниками військового збору є фізичні особи – громадяни України та іноземці, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. Військовий збір стягується у розмірі 1,5 відсотки.

Головне управління ДПС у Миколаївській області звертається до роботодавців з проханням своєчасно і у повному обсязі сплачувати податки до бюджету, зокрема, військовий збір.

Стабільне надходження до бюджету військового збору свідчить про відповідальність та патріотизм платників податків, які сумлінно виконують свій конституційний обов’язок щодо сплати податків до бюджету. Сплата військового збору – почесний внесок кожного працюючого громадянина у підтримку обороноздатності Збройних Сил України.

Головне управління ДПС у Миколаївській області