За ліцензії сплатили 19,6 млн грн

Суб’єкти господарювання усіх форм власності мають право на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та/або тютюновими виробами за наявності у них відповідних ліцензій. Плата за ліцензії здійснюється щоквартально, рівними частинами, і зараховується до місцевих бюджетів.

Як повідомили в управлінні контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Миколаївській області, у січні – вересні 2021 року до місцевих бюджетів Миколаївщини надійшло 19,6 млн грн плати за ліцензії на виробництво: спирту коньячного і алкогольних напоїв, сплати за ліцензії на право: оптової торгівлі алкогольними напоями, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 911,6 тис. грн, або на 4,9%.

Слід зазначити, що станом на 01.10.2021 платникам регіону видано 4928 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, з них 2814 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 2114 ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість виданих ліцензій збільшилась на 226 або на 4,8%.

Звертаємо увагу суб’єктів господарювання, що інформація про діючі ліцензії знаходиться у відкритому доступі та постійно оновлюється на субсайті ГУ ДПС у Миколаївській області за посиланням: https://mk.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.

Головне управління ДПС у Миколаївській області