Як перейти на Єдиний рахунок для сплати податків?

Головне управління ДПС у Миколаївській області нагадує, що порядок функціонування єдиного рахунка затверджено постановою КМУ від 29.04.2020 № 321 згідно ст. 35-1 Податкового кодексу України (чинні з 01.01.2021).

За бажанням платник податків може використовувати такий рахунок для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків і зборів, ЄСВ та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, заборгованості з інших платежів.

Для цього необхідно подати повідомлення про використання єдиного рахунку в електронній формі через «Електронний кабінет».

Платник один раз протягом календарного року має право повідомити про використання або про відмову від використання єдиного рахунку.

Єдиний рахунок не може використовуватися платником для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з ПДВ, акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також для сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями.

Щоб перейти на Єдиний рахунок, необхідно здійснити 3 кроки:

через «Електронний кабінет» подати «Повідомлення про використання єдиного рахунку» за формою J/F 1307001; отримати квитанцію про включення до Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок; надати до обслуговуючого банку розрахункові документи із зазначенням реквізитів єдиного рахунку на загальну суму без визначення одержувачів або з визначенням одержувачів.

Платники, які не подали Повідомлення J/F 1307001, продовжують сплачувати платежі безпосередньо на бюджетні/небюджетні рахунки.

У режимі «Єдина картка платника» пункту меню «Єдиний рахунок» ІТС «Електронний кабінет» платникам надана можливість в актуальному стані переглянути інформацію про рух коштів на єдиному рахунку для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків, зборів, інших платежів та ЄСВ.

Нагадуємо, що спілкуватися з Податковою службою та отримувати більше цікавої інформації можна дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX», на сторінках у мережі Facebook – www.facebook.com/TaxUkraine (сторінка ДПС України) та www.facebook.com/tax.mykolaiv (сторінка ГУ ДПС у Миколаївській області).

Головне управління ДПС у Миколаївській області