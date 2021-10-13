Лохотрон для бабушки

Доверившись неоправданным обещаниям мошенников, николаевская пенсионерка не только оказалась обманутой наглым образом, но и потеряла солидную сумму денег. В редакцию «РП» она обратилась для того, чтобы предостеречь других людей от опрометчивых действий и не поддаваться на обман.

Поздравляем, вы выиграли…

Как написала наша читательница – 76-летняя Анна Васильевна Ковшова, злоключения ее начались с незатейливой публикации в одной из николаевских газет. Если бы знала она тогда, что предложенная на страницах газеты игра обернется для нее очередным жизненным разочарованием, да и ненужными, в общем-то, материальными тратами, уж точно не взялась бы за разгадывание. Но случилось, как случилось…

Анна Васильевна – человек пожилой, поэтому вполне простительно ей увлечение кроссвордами и головоломками, ни одну из которых она не пропускает.

Разгадать напечатанную на газетной странице «задачку», состоящую из картинки и разбросанных вокруг букв, поначалу показалось забавным. Посидела, подумала и вдруг – получилось! Буквы выстроились в заветное слово. На радостях пенсионерка сразу же отправила письмо с ответом по указанному в газете адресу: «В Киев, фирме «Гуд Маркет», на абонентский ящик».

– Через некоторое время меня известили о том, что я «выиграла машину «Тойота» стоимостью 387 тыс. грн.» и поздравили с победой, – в телефонном разговоре рассказывает Анна Васильевна. – В конверт, содержащий такую радостную весть, была вложена скромненькая брошюра с предложением купить одну из книг из разряда «Домашняя библиотека». Окрыленная успехом, я сделала заказ на сборник кулинарных рецептов и стала ждать главной награды.

Как рассказала собеседница, следующее послание из Киева сообщало о том, что приз, выигранный Ковшовой, готовится к отправке, и ей в течение 7 дней необходимо подтвердить свое желание его получить. При этом опять предлагалось купить книгу, а еще в конверт были вложены фотографии машин разных цветов, выбирайте, мол. Внук пожилой женщины ткнул пальчиком в красную. Выбирать пришлось не только приятное, но и полезное: потенциальная владелица «Тойоты» по предложенному каталогу заказала еще одну книгу.

А вот на третий раз «меценатам» своим она отказала: стоимость томика под названием «Доктор МОН» в 300 гривен была явно не по карману живущей на одну пенсию любительнице кроссвордов. Анна Васильевна лишь отважилась написать в ответ, что согласна сделать покупку и на 1000 гривен, но только после получения главного приза – обещанной иномарки. Но, видно, это не тот случай, когда условия игры можно диктовать самому.

– После этого переписка прекратилась. Выигранной машины я так и не увидела, – признается пожилая женщина.

И надо же было, чтобы в той же газете появилась следующая головоломка. Видно, азарт игрока не позволил Анне Васильевне просто так отложить газету в сторону и вновь не попытать своего счастья.

Угадала и на этот раз! К ее немалому удивлению, призом, так же, как и в первый раз, тоже оказался автомобиль – роскошный внедорожник стоимостью в 450 тыс. грн.! Однако перед получением выигрыша счастливица должна была поучаствовать «в качестве поощрения и в знак благодарности» от фирмы в розыгрыше других призов на сумму 174 тыс. грн., которые будут разыграны в финале. Приписка в конце гласила о том, что только тогда Ковшова «получает беспрецедентные преимущества в розыгрыше набора аудио- и видеотехники». Времени на раздумья давалось немного – заказ нужно прислать в течение 7 дней и ни минутой позже.

Впрочем, те небольшие покупки, на которые все же приходилось выкраивать деньги из скудного семейного бюджета, почему-то не приблизили Валентину Борисовну к заветной цели. После того как 22 декабря 2020 года состоялся финал акции, о Ковшовой никто больше не вспомнил и очередного сообщения о выигрыше не прислал.

Долгий путь к награде

Как призналась собеседница, после года переписки и приобретения ненужных ей вещей она начала понемногу прозревать, обращать внимание на детали и вчитываться в убористый текст киевских посланий.

В так называемом официальном сообщении киевской фирмы аршинными буквами было написано: «Теперь решение окончательное: госпожа Анна Ковшова выиграла автомобиль Toyota Auris!».

Но чуть ниже – приписка противоположного содержания: «Если Вы не вернете сертификат, который снизу, нет ни одного шанса, что Вам вручат автомобиль!».

Вот ведь как, чтобы получить вожделенную «Тойоту», всего-то и нужна малость – купить вещи, которые вроде бы все равно в хозяйстве пригодятся: косметические кремы и шампуни, книги, контейнер для мелочей, биологические активные добавки и витамины, формы для выпечки кексов, плед и тому подобное. А чтобы покупалось веселее, тут же предлагается поучаствовать в розыгрыше микроволновой печи и плазменного телевизора, ноутбука или путевки в Египет. Казалось бы: вот она, машинка, уже в руках.

Но, оказывается, именно выигрыш указанного дорогостоящего подарка и есть главное условие получения автомобиля!

На этом этапе пожилая женщина и отступила. А потом собрала многочисленные послания и каталоги «аферистов» и прислала их в редакцию «РП».

«Мы, пенсионеры, всю жизнь работали, но я никогда ничего не выигрывала, а все наживала тяжким трудом, а стаж у меня – 50 лет, – изливает она горькую обиду в своем письме. – Вам пишу, а от волнения руки дрожат. Очень хочется кому-то пожаловаться, чтобы они не смели людей обманывать».

«Бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке»

Годы, прошедшие в условиях «дикого капитализма», каким он вырисовывается в Украине, многих из нас привели к пониманию сути ставшего крылатым высказывания о бесплатном сыре. Истину эту многие из нас познали на собственном горьком опыте.

Но всегда были и будут доверчивые люди, которые легко верят красочным бланкам, украшенным всякими штампами и печатями (как будто они что-то гарантируют) с обещаниями «золотых гор». Мошенники прекрасно знают психологию небогатых людей и пользуются этим на всю катушку. Бьют, как говорится, в самое чувствительное место.

Пенсионерка, считающая копейки, получает сообщение о выигрыше новехонькой машины! Согласитесь, ведь ей самой так хочется верить в это!

На одурманивание наивных людей направлена целая система приемов. Первое – чтобы все было обставлено красиво и солидно. Так, на бланке ООО «Почтовый магазин», который получила Анна Васильевна, перечислялись фамилии претендентов на выигрыш, в том числе и ее собственная, стояла печать и подпись – «Главный специалист отдела связей с общественностью» фирмы – все это возымело на пенсионерку соответствующее действие. Без малейших сомнений – «ведь так красиво напечатано, есть подписи, печать, фотографии» – женщина покупала и дальше предложенные товары. И даже цены в два-три раза выше, чем в магазинах, ее не смущали – ведь на кону был автомобиль!

Второй крючок для простаков – предлагается якобы то, без чего не обойтись.

«У меня ноги больные, все равно придется что-нибудь покупать», – рассуждала пенсионерка, заказывая неизвестного происхождения кремы и бальзамы, которые, впрочем, ничем ей не помогли. При этом у нее не было возможности ни ознакомиться с инструкцией, ни посмотреть на срок изготовления и срок годности продукции – это явное нарушение прав покупателей на осознанный выбор товара.

И еще. Укрепить веру человека в почти сбывшуюся мечту призваны и специальные слова-заклинания, которыми изобилуют послания мошенников: «Эксклюзивно для Вас!», «Перед Вами откроется редкостная возможность», «Вы входите в семерку наиболее вероятных претендентов на главный приз» и так далее, и тому подобное.

Профессиональные психологи, наверное, «разложили бы по полочкам» преступные технологии, используемые аферистами для заманивания простых людей. Но ведь и самим нетрудно догадаться: с чего бы это за разгаданный кроссворд вдруг предлагается дорогущий автомобиль, дорогостоящая бытовая техника, путевки за границу? Откуда все это возьмется, кто оплатит «этот банкет»? Взамен большого приза, как правило, предлагают мелочи, которые мошенникам нужно просто кому-нибудь сбыть. И для этого они не скупятся ни на обещания, ни на заманчивые картинки. Вот и весь смысл этой «карусели».

Вероятно, получив призрачный шанс улучшить свою жизнь, люди боятся упустить его и вступают в навязанную игру. Сначала оплачивают первую посылку – мол, несколько десятков гривен не жалко, а потом, подогреваемые новыми обещаниями организаторов, и вторую, и третью… На разную ерунду они тратят пенсии и зарплаты, но чуда так и не случается.

В Интернете можно найти массу публикаций на эту тему. Их авторы буквально уговаривают людей задуматься: если красочное объявление в газете предлагает, например, сотни тысяч призового фонда за решение элементарной задачи уровня «угадайте слово из трех букв», то, скорее всего, это не потому, что какой-то очень добрый дядя решил запросто раздать народу собственные нажитые непосильным трудом сбережения. И размещаются такие объявления только для того, чтобы заполучить почтовый адрес и другие контактные данные заведомо наивных или порой отчаявшихся людей, отсылающих по указанному адресу «правильные ответы» в надежде сорвать куш и выбраться из нищеты…

Обычно подобные аферы распространяются через рекламные агентства, а редакции газет, имеющие договор с посредниками, не вправе отказаться от предложения и печатают на своих страницах ребусы-обманки. Ведь мошенники платят деньги, которые для редакций – источник существования.

Отрадно, что, в конце концов осознав свою ошибку, Анна Васильевна Ковшова обратилась к нам, чтобы предупредить других доверчивых людей не поддаваться на обман. И пусть ее опыт станет поучительным для тех, кто еще верит каждому слову хитроумных дельцов.

Татьяна ФАБРИКОВА