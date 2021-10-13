Как в Николаеве можно получить сертификат вакцинации против COVID‑19

В Николаеве для получения COVID‑сертификата международного образца нужно иметь загранпаспорт. Для внутреннего сертификата достаточно украинского паспорта.

Об этом корреспондентам «Общественного» рассказала начальник управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай.

По словам главного врача Центра первичной медико-санитарной помощи № 3 Виктории Замихановской, для получения сертификатов прививок против COVID‑19 надо обратиться к семейному врачу. Он должен объяснить, какие сертификаты существуют, распечатать и заверить его соответствующими печатями. Но ошибки, которые были сделаны во время ввода информации о прививках, в электронной базе исправляет только врач, который их туда вводил.

«Мы берем данные о том, когда проводилась вакцинация, обращаемся к мобильной бригаде и только врач, который вносил все эти данные, только своим электронным ключом может что-то изменить, добавить, что-то поменять», – рассказала Виктория Замихановская.

Жительница Николаевской области Людмила Шевченко пришла в больницу, чтобы узнать, введена ли информация о прививках ее дочери в базу, потому что она хочет получить COVID‑сертификат международного образца. Летом обе женщины делали прививки в Центре вакцинации, который расположен на территории Центра первичной медико-санитарной помощи № 3.

«По месту приписки, в Баштанском районе, где есть декларация с семейным врачом, дочери сказали, что в электронной базе ее прививок не видят. Или не умеют. Сказали, что данные есть, введены, если что не так, обратиться надо на Адмиральскую, 6», – рассказала Людмила Шевченко.

По словам Ирины Шамрай, если у человека нет загранпаспорта с ID‑кодом, сертификат вакцинации не подтянется в приложении «Дия». Есть два вида сертификатов: желтый с одной дозой прививки и зеленый с двумя. Но распечатываются оба на белом листе бумаги.

Статистики выданных COVID сертификатов в Николаеве не ведут.