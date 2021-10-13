«Подарок» Госгеокадастра оспорила прокуратура

Главное управление областного Госгеокадастра предоставило гражданину в пользование землю водного фонда.

Об этом сообщается на сайте Николаевской областной прокуратуры.

Дело по данному факту в интересах государства открыл Арбузинский районный суд по иску Первомайской окружной прокуратуры. В собственности жителя оказался участок площадью 2 гектара, расположенный в пределах территории Арбузинского поселкового совета.

Этот участок захватывает малую реку Каменная и ее прибрежную защитную полосу. В связи с этим передача объекта частному лицу является превышением полномочий на распоряжение таким земельным участком, так как земли под водными объектами и в пределах их прибрежных защитных полос в соответствии с требованиями законодательства должны находиться исключительно в государственной или коммунальной собственности.

Начато уголовное производство, досудебное расследование в котором осуществляется территориальным подразделением Национальной полиции. Судебное разбирательство продолжается.