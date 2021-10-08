«ЗОРІ НАД БУГОМ» ЗАТЬМАРИЛИ ЧОРНІ ХМАРИ: Хто і навіщо намагається встановити контроль над державним підприємством?

На Миколаївщині залишилося не так багато державних підприємств сільськогосподарської спрямованості, а успішні – можна перелічити на пальцях однієї руки. Одне із них – ДП «Дослідне господарство «Зорі над Бугом», офіс якого розташований у селі Яструбинове Вознесенського району. Тож як громом посеред ясного неба стали резонансні події довкола цього підприємства, що мають на меті змістити з посади багаторічного керівника ДП і мають ознаки рейдерського захоплення господарства.

Вивів підприємство із затяжної кризи

Близько 18 років тому, коли Юрій Єлінєвський очолив державне підприємство, «Зорі над Бугом» балансували на межі банкрутства. Чималі площі ріллі не оброблялися, не оновлювалися основні фонди. Господарство мало багатомільйонні збитки та борги – як по податках, так і по заробітній платі. До прикладу, працівники отримували зарплату лише один раз на рік, під час збирання урожаю, та й те не грошима, а – натуральною продукцією.

Натомість новий директор завдяки реалізації власної програми виходу із затяжної кризи домігся істотного покращення соціально-економічних показників. Це і – неухильне дотримання науково обґрунтованих методів ведення аграрного виробництва, і наведення ладу в фінансовій сфері, розумна кадрова політика тощо. Тож із року в рік Юрій Юрійович покращував економічні показники розвитку рослинництва та тваринництва господарства. Збільшувались урожаї, розширювались площі посіву, здійснювався науковий підхід до сівозмін. А на поля в необхідній кількості вносилися добрива та засоби захисту рослин. Відповідно підприємство не лише виборсалося з лещат боргового ярма, а й почало приносити як дохід державі та місцевій громаді, так і користь – людям, які працювали на землі та мешкали в селі. Чимало власних коштів інвестувалося у розвиток господарства – закуповувалися сучасні трактори, сівалки, культиватори та інша агротехніка.

Наразі господарство є одним з найкращих в області. Обробляється вся наявна земля, є дійне стадо, вирощуються вівці, свині та птиця. За роки господарювання проведено капітальні ремонти адміністративної будівлі (20 років тому була майже без вікон), трьох корпусів для утримання тварин, складських приміщень, току тощо.

Середня заробітна плата по підприємству станом на поточний рік дорівнює 14492 гривні. Більш ніж достойна винагорода за нелегкий селянський труд! А окрім стабільних окладів, працівники ДП, відповідно до умов колективного договору, отримують доплату до заробітної плати у вигляді премій, чим додатково заохочуються до продуктивнішої праці. Також усі трудівники господарства забезпечені безкоштовним харчуванням. Крім того, всі охочі мають змогу придбати продукцію власного виробництва за пільговими цінами – зерно, м’ясо, яйця, молоко, а також замовити трактор для обробки власної ділянки, отримати щорічну допомогу в заготівлі дров.

Чи багато ви бачили в області сільгосппідприємств, де б з такою турботою та увагою ставилися до людини праці?.. А ще більш разючий контраст – якщо порівняти з тим зубожінням, що царив у «Зорях над Бугом» до приходу на підприємство Юрія Єлінєвського.

Та не хлібом єдиним… У господарстві є на утриманні свій вокальний колектив «Вербиченька» та духовий оркестр «Зорі над Бугом». Обом колективам присвоєно звання народних. Гордістю села та підприємства є й однойменна футбольна команда, яка щорічно здобуває кубки та інші нагороди, радуючи вболівальників яскравою видовищною грою.

Повсякденно у полі зору керівництва державного підприємства – і його ветерани, теперішні пенсіонери. Вони мають право на придбання продукції, що її виробляє господарство, за пільговими цінами. А під час найбільшої скрути, в умовах карантину, їх забезпечували благодійними продуктовими пакетами. Директор особисто турбувався за кожного пенсіонера та розвозив найнеобхідніші продукти харчування кожному ветерану до його двору.

Постійною є й допомога соціальній сфері села, зокрема школі та дитячому садочку. Виділяються продукти харчування для їдалень, дрова для опалення та будівельні матеріали для проведення ремонту. Дітям даруються фрукти та солодощі на свята. Господарство не стоїть осторонь і при проведенні свята «День села» – захід здійснюється за патронату господарства, яке по праву вважається бюджетоутворюючим для сільської ради.

Конкурс із сенсаційним підсумком

Здавалося б, «власник» ДП «Дослідне господарство «Зорі над Бугом», а ним є Національна академія аграрних наук (НААН) України, мала б бути задоволеною діяльністю свого виробничого підрозділу в селі Яструбинове Вознесенського району. До пори до часу так і було. Так, 9 серпня 2016 року директор НВЦ «СОЯ» НААН України уклав з Ю. Єлінєвським контракт строком на три роки. А 12 травня 2019 року було укладено додаткову угоду щодо пролонгації терміну дії контракту з директором – до 9 серпня 2021 року.

19 липня цього року Академія, посилаючись на Постанову Кабміну, оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора ДП «Дослідне господарство «Зорі над Бугом» Інституту захисту рослин НААН України. Відповідне оголошення розміщується на сайті Національної академії аграрних наук.

А 3 серпня, з посиланням на закінчення терміну дії контракту, Юрія Єлінєвського наказом в. о. президента Національної академії аграрних наук звільняють з посади директора державного підприємства, а іншим наказом, датованим тим самим числом, призначають виконувачем обов’язків директора ДП «Дослідне господарство «Зорі над Бугом» – до призначення керівника у встановленому законом порядку.

Цілком природно, що Юрій Єлінєвський, відчуваючи підтримку трудового колективу та маючи в активі успішний багаторічний досвід управління державним підприємством, подав заяву на участь у конкурсі на посаду директора ДП.

Крім Юрія Юрійовича, участь у конкурсі взяли ще два кандидати – юрист «Зорі над Бугом» Сергій Могила та Сергій Коцюба, особистість якого зовсім не відома аграрній спільноті Миколаївщини та України.

2 вересня у Києві відбулося засідання конкурсної комісії. І результати конкурсу, безперечно, шокували як самого Юрія Єлінєвського, так і працівників державного підприємства. Адже комісія оголосила переможцем конкурсу не багаторічного успішного керівника сільгосппідприємства, заслуженого працівника сільського господарства України, а Сергія Коцюбу. Як з’ясувалося, даний пан працював у банківських структурах, займався колекторською діяльністю. То за які такі чесноти Сергій Коцюба виграв конкурс на обіймання посади директора державного підприємства?

Академія аграрних наук чи системної корупції?..

Гадаю, для відповіді на зазначене запитання варто поближче ознайомитися з діяльністю Національної академії аграрних наук та її керівника Ярослава Гадзала.

Так ось. Протягом лише останнього року центральні ЗМІ неодноразово повідомляли про діяльність Академії скрізь призму корупційних скандалів. Так, у грудні 2020 року правоохоронці вручили підозру директору Національної академії аграрних наук Ярославу Гадзалу через елітний позашляховик. За даними поліції, Гадзало отримав цю «винагороду» за включення особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і подальшу передачу відповідних матеріалів на розгляд президії НААН. Посадовцю повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою») ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Крім того, слідчі Нацполіції наприкінці минулого року розпочали кримінальні провадження за ст. 222 («Шахрайство з фінансовими ресурсами»), ст. 209 («Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом») та ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили, що посадовці Академії та її підрозділів налагодили корупційні схеми – укладали з комерційними структурами збиткові договори про спільну діяльність.

«Аграрії документально знижували врожайність, а по факту залишок врожаю ділили між собою та посадовцями НААН. До корупційної схеми входила і здача в оренду земельних ділянок за заниженими цінами. А їх у відомстві академії – 480 тисяч гектарів», – зазначається у повідомленні.

Також поліцейські зафіксували розтрату земельних угідь та майна, яке перебувало у віданні установ НААН. До того ж зловмисники неправомірно розтрачували кошти, які були виділені на закупівлю сільськогосподарської продукції та гербіцидів, поінформували у поліції.

Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання посадовців та в приміщеннях НААН у Києві та в областях.

А 17 травня вже 2021 року керівника Академії Ярослава Гадзала рішенням суду повторно (!) відсторонюють від посади, адже його підозрюють у корупційному злочині.

Ось такий «портрет» керівника Національної академії, яка, як ми вже зазначали, є «власником» і державного підприємства у селі Яструбиновому.

Тож і не дивно, що багато хто з працівників ДП «Дослідне господарство «Зорі над Бугом» горою встали на захист свого керівника Юрія Єлінєвського, не надто довіряючи неупередженості та справедливості у проведенні конкурсу на заміщення вакантної посади з боку посадовців Академії.

Гадаємо, люди цілком мають рацію, адже після проведення Академією аналогічних конкурсів в інших державних підприємствах, що підпорядковуються НААН, раніше процвітаючі господарства стрімко полетіли у фінансово-економічну прірву…

Так, критична ситуація склалася у державних підприємствах ДП «Племрепродуктор «Степове» і ДП «Виноградна долина», які територіально розташовані зовсім поряд з ДП «ДГ «Зорі над Бугом». Після зміни багаторічних успішних керівників та приходу до влади нікому не відомих молодих та спритних «тріумфаторів конкурсів» економічний стан господарств різко погіршився, з’явилися багатомільйонні збитки, а села стали стрімко занепадати…

Немов у лихому вестерні

Отже, як би там ні було, на підставі проведеного конкурсу наказом президента НААН 2 вересня 2021 року Сергія Коцюбу було призначено директором ДП «ДГ «Зорі над Бугом». А надалі події розгорталися немов у класичному вестерні з лихо закрученим сюжетом: 8 вересня після закінчення робочого дня в адмінбудівлю підприємства увірвалися якісь люди, причому – зовсім не академічної зовнішності. Працівники державного підприємства розцінили такі дії як намагання захопити підприємство, відтак наступного дня заблокували вхід до адміністративної будівлі та не пустили Сергія Коцюбу до робочого кабінету.

Під час довгих перемовин обидві сторони конфлікту довго не могли дійти згоди. Підчас доходило і до штовханини. Водночас, як повідомило видання «Вознесенский вестник», в одного з представників «нової команди» були виявлені… ножі. Цікаво, для чого призначалася холодна зброя: для нових аграрних досліджень?…

Зі звернення трудового колективу ДП «ДГ «Зорі над Бугом» до Президента НААН України Ярослава ГАДЗАЛа, директора інституту захисту рослин НААН України Олександра БОРЗИХ, Прем’єр-міністра України Дениса ШМИГАЛЯ, Голови Верховної Ради України Дмитра РАЗУМКОВА, Президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО

«Рішення Конкурсної комісії на посаду директора Державного підприємства «Дослідне господарство «Зорі над Бугом» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України», яке оформлене протоколом № 3 від 02.09.2021 р., прийнято з грубим порушенням норм чинного законодавства і є протиправним, і не може бути покладено в основу наказів про звільнення Єлінєвського Ю.Ю. та призначення Коцюби С.М.

З огляду на вказане колектив підприємства дуже стурбований подальшою долею підприємства, а як наслідок своєю долею та долею членів наших сімей.

Допуск до керівництва державного підприємства особи, яка не має належної теоретичної та практичної підготовки, завідомо забезпечить доведення його до банкрутства, а як наслідок звільнення працівників, несплату податків до бюджету та платежів до фондів соціального страхування.

Наше підприємство для регіону є бюджетоутворюючим, тому допустити розвиток вказаних подій ми не можемо і не хочемо.

Нашу позицію підтримують керівники підприємств, установ та організацій районного та обласного рівнів.

Колектив ДП «ДГ «Зорі над Бугом» ІЗР НААН України», повторно, переконливо просить Вас не чекати судового рішення за результатами розгляду позову Єлінєвського Ю.Ю., а в межах наданих повноважень вжити заходів до призначення керівника підприємства у встановленому законом порядку, без порушень, про які вказано вище.

В іншому випадку ми залишаємо за собою право протидіяти Вашим незаконним діям передбаченими законодавством засобами».

Зрештою, за присутності голови Вознесенської райдержадміністрації Сергія Шурабури та голови районної ради Спартака Гукасяна було прийнято компромісне рішення: опломбувати адмінбудівлю держпідприємства та забезпечити її недоторканість працівниками Державної служби охорони.

Продовження скандальної ситуації мало місце на сесії Миколаївської обласної ради, що відбулася 29 вересня цього року. Представники трудового колективу «Зорі над Бугом» закликали депутатів облради не допустити свавілля стосовно їхнього багаторічного директора.

«Юрій Єлінєвський уже 18 років очолює підприємство, яке не має заборгованості ані по зарплаті, ані перед бюджетом, ані по податках. Однак у конкурсі переміг Сергій Коцюба. Трудовий колектив проти цього. Рішення було прийнято невірно, з порушеннями. Тому ми вважаємо, що це не просто призначення директора, а рейдерське захоплення», – наголосили працівники держпідприємства.

Депутати і губернатор підтримали трудовий колектив

За членів трудового колективу заступилися і народний депутат Артем Чорноморов, і голова облдержадміністрації Віталій Кім.

– Це питання справедливості і, найголовніше, благополуччя людей, які працюють у цьому господарстві. Ніхто не ставить під сумнів професіоналізм Єлінєвського Юрія Юрійовича, який протягом 18 років доводить це в Академії аграрних наук своїми досягненнями в науці і економічними показниками як на рівні області, так і всієї держави. «Зорі над Бугом» наразі входять до десятки кращих підприємств Національної академії аграрних наук, – заявив А. Чорноморов.

Зі свого боку, голова ОДА В. Кім зазначив, що ДП ДГ «Зорі над Бугом» має найвищі показники ефективності серед державних аграрних підприємств. «Я тримаю дане питання на особистому контролі, знаю, що були порушення по конкурсу. Я не дам, щоб одне із найефективніших підприємств нашої області зазнало збитків, зокрема фінансових, або щоб були звільнені люди», – наголосив Віталій Кім.

У підсумку депутати обласної ради ухвалили Звернення до Кабінету Міністрів України, Комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук України щодо проведення прозорого, публічного, неупередженого конкурсу на посади керівників підприємств, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України. У зверненні вони просять переглянути результати скандального конкурсу, в якому перемогу було присуджено Сергію Коцюбі.

Водночас, як стало відомо редакції, Юрій Єлінєвський звернувся у судові інстанції, аби скасувати скандальні рішення Національної академії агарних наук та поновитися на посаді.

Так, у позовній заяві до Южноукраїнського міського суду позивач вказує на цілу низку порушень, що мали місце при призначенні конкурсу та його проведенні. Зокрема, відповідно до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України, керівник сільгосппідприємства повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки та стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня протягом не менше п’яти років. Вочевидь, лише з огляду на ці нормативні вимоги, Сергій Коцюба і близько не мав перемогти у конкурсі на обіймання посади директора. Ба більше: конкурсна пропозиція С. Коцюби, як це випливає з відповідного розділу на сайті Академії, ґрунтувалася на підставі показників фінансово-господарської діяльності не підприємства «Зорі над Бугом», а… ДП «ДГ «Артемида». Отакої!

Як кажуть у народі, не приший кобилі хвіст. Проте, попри ці та інші юридичні недоречності та порушення, конкурсна комісія як ні в чому не бувало визнає переможцем конкурсу не Юрія Єлінєвського, а його конкурента. Можливо, тому, що таке рішення було прийнято заздалегідь?..

Але у такому разі що це, як не типова схема рейдерського захоплення підприємства? Що підтверджує резонансна ситуація, яка сталися 30 вересня в приміщенні адміністративної будівлі ДП ДГ «Зорі над Бугом». Близько 09.15 ранку до приміщення на чолі з С.М. Коцюбою увірвалася група невідомих осіб у масках (близько 10 чоловік), попередньо пошкодивши вхідні двері різаком. Працівникам підприємства, а саме жінкам, які знаходились на робочих місцях, були спричинені тілесні ушкодження, в тому числі опіки слизової оболонки очей (перцевими газовими балончиками), що зафіксовано працівниками швидкої медичної допомоги. Один з нападників погрожував працівникам господарства застосувати холодну зброю (ніж). Ось якого директора, який своїми діями порушує закон, пропонує працівникам господарства Національна академія.

* * *

Редакція «РП» і надалі відстежуватиме розвиток подій довкола ДП «ДГ «Зорі над Бугом» та повідомлятиме про них своїх читачів. Переконані: у правовій державі понад усе має бути Закон і Справедливість, не кажучи вже про здоровий глузд.

Андрій ТЮРІН

P.S. Зважаючи на актуальність порушеної теми, направляємо дану публікацію на реагування до Президента України Володимира Зеленського та в інші владні структури.