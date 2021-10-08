Многая і благая літа Вам, дорогий Маестро!

Восьмого жовтня 2021 р. відзначає свій 80-річний ювілей Віктор Вікторович П’ятигорський, добре відома, шанована і заслужена на Миколаївщині людина, яка присвятила понад 50 років свого життя служінню Українській національній культурі і мистецтву.

Приїхавши до Миколаєва з Прибалтики, почав свою трудову діяльність у Миколаївському училищі культури: викладачем, заввідділу і заступником директора з навчальної роботи. Пізніше був призначений на посаду директора цього навчального закладу. Тут Віктор Вікторович і пропрацював 23 роки.

За ці довгі роки він зумів створити дружний і згуртований педагогічний колектив.

Через 4 роки після його призначення на посаду директора був побудований і зданий в експлуатацію новий прекрасний і сучасний 4-поверховий навчальний корпус.

Тут запрацювали унікальні творчі колективи училища культури, які вже стали не тільки гордістю Миколаївської області і всієї України, а й успішно вийшли на високий міжнародний рівень.

Першим з них став Прибузький ансамбль пісні і танцю, під керівництвом двох талановитих випускників училища, заслужених працівників культури України – Затуряна А.І. і Мерлянова М.В.

Ще більш яскравих і високих творчих результатів досяг неодноразовий лауреат найпрестижніших національних та міжнародних конкурсів і фестивалів – жіночий академічний хор МДВУК під керівництвом лауреата Національної премії ім. Т.Г. Шевченка, повного кавалера орденів «За заслуги», заслуженого працівника культури України, «Городянина року», доцента Фоміних С.Г.

Після трагічного відходу з життя С.Г. Фоміних, прославленим хором, якому було присвоєно ім’я його творця – «Хор Фоміних С.Г.», тепер успішно керує її талановита випускниця Тетяна Островська.

До числа досягнень колективу училища і його директора П’ятигорського В.В. слід віднести і те, що з 1 вересня 1992 р. цьому навчальному закладу вже було присвоєно новий статус і він (першим серед навчальних закладів цього рівня в Миколаївській області) став називатися: «Миколаївське державне вище училище культури» (МДВУК).

Можна нескінченно довго розповідати і про випускників МДВУК, які прославили свою «Alma mater» видатними досягненнями у сфері культури, мистецтва і освіти України.

Серед них у першу чергу слід назвати: Січка С.М. – «Народного вчителя України» (поки що єдиного в Миколаївській області), директора муніципального колегіуму ім. В.Д. Чайки; народних артистів України – Олега Жигалкіна і Росії – Олександра Сєрова; академіка, доктора філософських наук, заслуженого працівника культури України і першого заст. міністра культури АР Крим – Білого О.К.; ректора Міжнародного класичного університету ім. П. Орлика – Матвієнко Л.П.; професора, заслуженого працівника культури України – Шпачинського Є.А. і багатьох інших унікальних фахівців.

Але тут все ж необхідно особливо виділити Мицика С.В., який у 2016 році став наступником нашого ювіляра і очолив тепер уже коледж культури і мистецтв.

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P.S. Більш детальну інформацію про випускників училища (коледжу) ви можете дізнатися з книги В.В. П’ятигорського, яка найближчим часом буде видана і її можна буде придбати у виданні Ірини Гудим, – «Не злічити талантів в Миколаївській культурі!».

Особливу грань таланту нашого ювіляра потрібно відзначити обов’язково. Віктор Вікторович – професійний музикант і відомий композитор. Закінчив Горьківську державну консерваторію ім. М.І. Глінки, де брав уроки композиції у знаменитого професора і композитора М.Я. Чайкіна.

35 концертних п’єс, музичних мініатюр і етюдів (для баяну та акордеону) Віктора П’ятигорського опубліковані в найпрестижніших музичних видавництвах країни.

У 2001 р. (в Українському академічному театрі), а в 2006 р. (в Російському академічному театрі) при повних аншлагах пройшли два великі авторські (композиторські) концерти Віктора П’ятигорського, які транслювалися на миколаївських телеканалах і про успіхи яких писала наша преса. Запис цих концертів можна побачити в Інтернеті на YouTube, набравши: «П’ятигорський все (60 років)».

У 2001 р. під грифом Міністерства культури України (Київ) був виданий і монографічний нарис Т. Руденко «В. П’ятигорський. Творчі портрети композиторів Півдня України», який був рекомендований для впровадження у навчально-виховний процес музичних училищ, училищ культури та мистецтв, гуманітарних факультетів університетів та інститутів, усіх, хто цікавиться музичною культурою півдня України.

В.В. П’ятигорський переконаний, що Україна високо і гідно оцінила його багаторічну працю. У нього багато звань і нагород.

Завершуючи свою публікацію, хочу привести слова нашого чудового поета (і мого кумира) Дмитра Креміня, присвячені його пісенному співавтору і побратиму (так він називав Віктора П’ятигорського), у вітальній статті, яку він спеціально написав до Дня його 75-річного ювілею.

А ось так тепло вона закінчувалася:

«Але й на пенсії талановитий музикант і композитор не спочиває на лаврах – у його портфоліо все нові й нові пісні, камерні та інструментальні твори.

…Сидимо з Віктором Вікторовичем в офісі обласної організації Національної спілки письменників України, гортаємо сторінки його життєпису, слухаємо пісні, написані нами у співавторстві, а шлягерів у нас – добрий десяток.

Аплодують композитору Віктору П’ятигорському й тоді, коли він виступає як автор класичної музики. За понад 40 років своєї невтомної діяльності на культурно-мистецькій ниві наш ювіляр заслужив справді високе визнання та авторитет. Лауреат багатьох почесних звань і державних нагород, і тепер Віктор Вікторович зберіг молоду поставу, прагнення до життя і творчості. В його заміському будинку не стихає музика, звучать голоси колег і друзів.

Многая і благая літа Вам, дорогий Маестро!

Дмитро КРЕМІНЬ, лауреат Шевченківської премії, заслужений діяч мистецтв України»

Ну, що тут ще залишається додати?..

Дякую долі, що маестро П’ятигорський В.В. вже написав музику для двох пісень на тексти моїх поетичних творів. Сподіваюся, що коли вщухне коронавірус, вони зазвучать у концертних програмах нашого міста.

Від щирого серця щиро бажаю Віктору Вікторовичу та його дружині Валентині Костянтинівні міцного здоров’я, щастя і довгих років життя!

Віра Марущак, член Національної спілки журналістів України. Письменниця-прозаїк, голова Миколаївської організації НСПУ, кавалер «Ордену княгині Ольги» ІІІ ст.