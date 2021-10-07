До бюджету – майже 2 млрд грн!

Підсумовуючи результати роботи податкової служби Миколаївщини за 9 місяців 2021 року, слід зазначити, що ДПС Миколаївщини ефективно працює у напрямі детінізації економіки та збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Результатом відпрацювання ризикових операцій суб’єктів господарювання є збільшення обсягів декларування ПДВ. Так, до державного бюджету мобілізовано 1 мільярд 965,8 млн грн ПДВ з вироблених в Україні товарів, що на 34,7 млн грн, або на 1,8% більше ніж у січні–вересні 2020 року.

Збільшення надходжень з податку на додану вартість підтверджує принцип прозорості в адмініструванні цього податку, як дієвого механізму контролю за нарахуванням і сплатою ПДВ, вдосконалення роботи електронних сервісів для платників ПДВ, а також своєчасного руйнування злочинних схем мінімізації податків та конвертації коштів.

ДПС Миколаївщини прагне бути максимально відкритою для бізнесу і громадськості, сподівається на розуміння важливості сплати податків з боку суб’єктів господарювання і дякує усім сумлінним платникам, які у цих складних для функціонування бізнесу умовах продовжують робити свій внесок у наповнення бюджету.

Головне управління ДПС у Миколаївській області