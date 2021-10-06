На соціальні потреби забезпечено 5,1 млрд грн ЄСВ

За 9 місяців 2021 року Головним управлінням ДПС у Миколаївській області до бюджету забезпечено майже 5,1 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Такий показник перевищив надходження з ЄСВ за аналогічний період 2020 року на 887,1 млн грн, або на 21%.

Нагадуємо, що через несплату єдиного соціального внеску наймані працівники втрачають страховий стаж та можливість одержання заробленої пенсії по віку, по інвалідності та в інших випадках, передбачених законодавством, адже пенсію буде призначено тільки з офіційно нарахованої суми заробітної плати.

У випадку, коли роботодавець не сплачує внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за своїх найманих працівників через те, що працівнику платять зарплату «в конвертах» без сплати страхових внесків, то періоди, за які ці внески не сплачені, «випадають» із страхового стажу найманого працівника та не включаються в розрахунок розміру пенсії.

Своєчасна сплата єдиного соціального внеску гарантує громадянам достойне пенсійне забезпечення.

Головне управління ДПС у Миколаївській області