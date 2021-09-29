Водителей фур будут штрафовать за отказ взвешивать груз

В Николаеве перевозчиков тяжеловесного транспорта будут штрафовать за отказ проходить габаритно-весовой контроль.

Об этом шла речь во время совещания по вопросам обеспечения габаритно-весового контроля транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования Николаевской области, во вторник, 28 сентября.

Во время заседания губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что до 30 октября необходимо организовать совместный план работы между активистами «Дорожного контроля», правоохранителями и стивидорными компаниями.

Начальник Управления патрульной полиции Виталий Данила сообщил, что на всех объездных путях города установлены дорожные знаки, которые запрещают объезжать габаритно-весовой контроль. Также он подчеркнул, что перевозчики будут вынуждены ехать на весы.

«Мы будем работать в этом направлении, в тех местах, где будут объездные пути, и вместе с представителями Укртрансбезопасности будем заставлять перевозчиков взвешиваться. Отказ – это 1 тысяча гривен. Хочу обратиться ко всем перевозчикам: за вес сверх нормы штраф будет выписываться с точки А,откуда он выехал, до точки, где он остановился, и в последующем его движение будет заблокировано до тех пор, пока не устранится нарушение – пока не перегрузят груз в другое транспортное средство», – подчеркнул Данила.