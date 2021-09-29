В Николаевском аэропорту сменился руководитель

Петр Кызым назначен исполняющим обязанности КП «Николаевский международный аэропорт».

Как известно, 23 сентября генеральный директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что покидает свою должность и 24 сентября – его последний рабочий день.

Об этом сообщили «Преступности.НЕТ», ссылаясь на источники в ОГА.

По словам собеседника издания, исполнять обязанности гендиректора до назначения полноценного руководителя на сессии Николаевского облсовета будет Петр Кызым, которого своим распоряжением назначил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Согласно данным сервиса OpenDataBot, Кызым приступил к исполнению своих обязанностей 26 сентября.

На сайте Центральной избирательной комиссии говорится, что Петр Кызым в 2020 году от политической партии «Сила людей» баллотировался в депутаты Бориспольского городского совета по территориально-избирательному округу № 3. Также указано, что ему 45 лет и проживает в городе Борисполь Киевской области.

Кроме того, из социальной сети для профессиональных служащих известно, что Петр Кызым с 1993-го по 1999 г. получал высшее образование в Национальном авиационном университете. С июля 2013-го по август 2020 г. проработал заместителем гендиректора в фирме «МАСТЕРАВИА», которая осуществляет свою деятельность в Международном аэропорту «Киев» (Жуляны). После этого год и два месяца занимал должность советника гендиректора международного аэропорта «Киев» (Жуляны) им И. Сикорского.