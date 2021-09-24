Щодо надання платниками документації з ТЦ на запити контролюючих органів у період дії карантину

Головне управління ДПС у Миколаївській області інформує, що наказом Міністерства фінансів України від 20.08.2021 №478, з метою усунення неоднозначного трактування норм податкового законодавства, затверджена Узагальнююча податкова консультація (далі – УПК) стосовно тимчасового зупинення перебігу строків надання платниками податків відповідей на запити контролюючих органів щодо подання документації з трансфертного ціноутворення. УПК визначено, що дія п. 528 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) про тимчасове зупинення перебігу строків, встановлених ст. 73 і 78 ПКУ, не розповсюджується на строки надання платниками податків відповідей на запити контролюючих органів щодо подання документації з трансфертного ціноутворення (далі – ТЦ), оскільки такі строки встановлені ст. 39 ПКУ, а не ст. 73 і 78 ПКУ.

Тобто, у разі отримання запиту на надання документації з ТЦ у період дії карантину, встановленого з метою запобіганню поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), платник податків має надати таку документацію у строк, передбачений законодавством (30 календарних днів).

Разом з тим, звертаємо увагу, що відсутність штрафних санкцій за порушення термінів подання документації з ТЦ на період дії карантину не перешкоджає проведенню перевірок відповідно до пп. 78.1.15 п. 78.1 ст.78 ПКУ з метою встановлення факту порушення платником податків вимог п. 39.4 ст. 39 ПКУ (ненадання документації з ТЦ на запит контролюючого органу).

З повним текстом УПК можна ознайомитись за посиланням: https://mof.gov.ua/storage/files/478_200821.pdf або на вебпорталі Державної податкової служби України у розділі «Трансфертне ціноутворення».

Головне управління ДПС у Миколаївській області