Можно ли вакцинироваться от гриппа после прививки от коронавируса

Ежегодно в осеннезимний период в Украине активизируется циркуляция вирусов гриппа и других респираторных вирусов, которые передаются воздушно-капельным путем. Как и в прошлом году, сезон гриппа совпадет с пандемией коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения уже дала прогноз на будущий сезон гриппа. По оценкам ученых и медиков, он не будет отличаться от прошлогоднего. Об этом в эфире программы «Сніданок з 1+1» сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

– Сезонні хвороби не відміняються. Вже є оприлюднені прогнози Всесвітньої організації охорони здоров’я. Очікується приблизно такий же епідемічний сезон, як минулого року. Тобто специфічного або більш активного, агресивнішого епідемічного сезону не очікується, – рассказал Игорь Кузин.

Отметим, что на сегодня наиболее эффективным способом профилактики гриппа, как и коронавируса, является вакцинация. Прививки не гарантируют 100% защиты от вирусов, но существенно уменьшают риск заразиться или перенести заболевания в тяжелой форме.

Украинцам рекомендуют уже сейчас спланировать вакцинацию от гриппа. Ведь чем раньше сделать прививку, тем раньше выработается стойкий иммунитет к болезни. Прививку от гриппа даже можно сделать в период вакцинации от коронавируса. Обязательное условие при этом – выдержать между прививками 14-дневный интервал.