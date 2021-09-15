Можно ли вакцинироваться от гриппа после прививки от коронавируса

Ежегодно в осеннезимний период в Украине активизируется циркуляция вирусов гриппа и других респираторных вирусов, которые передаются воздушно-капельным путем. Как и в прошлом году, сезон гриппа совпадет с пандемией коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения уже дала прогноз на будущий сезон гриппа. По оценкам ученых и медиков, он не будет отличаться от прошлогоднего. Об этом в эфире программы «Сніданок з 1+1» сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
– Сезонні хвороби не відміняються. Вже є оприлюднені прогнози Всесвітньої організації охорони здоров’я. Очікується приблизно такий же епідемічний сезон, як минулого року. Тобто специфічного або більш активного, агресивнішого епідемічного сезону не очікується, – рассказал Игорь Кузин.
Отметим, что на сегодня наиболее эффективным способом профилактики гриппа, как и коронавируса, является вакцинация. Прививки не гарантируют 100% защиты от вирусов, но существенно уменьшают риск заразиться или перенести заболевания в тяжелой форме.
Украинцам рекомендуют уже сейчас спланировать вакцинацию от гриппа. Ведь чем раньше сделать прививку, тем раньше выработается стойкий иммунитет к болезни. Прививку от гриппа даже можно сделать в период вакцинации от коронавируса. Обязательное условие при этом – выдержать между прививками 14-дневный интервал.
– Саме зараз якраз наступає час вакцинації від сезонного грипу. Перш за все, вона рекомендується медичним працівникам, працівникам сфери освіти та людям, які мають супутні захворювання. Поєднання щеплень від грипу та коронавірусу допустимо та навіть рекомендовано. Рекомендується робити інтервал між двома щепленнями в щонайменше 14 діб. Вакцинуватися від грипу між двома дозами вакцини від коронавірусу також можна з дотриманням інтервалу, – сообщил Игорь Кузин.