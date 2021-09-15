Как работа на пенсии снизила коэффициент зарплаты

«Сегодня я имею статус переселенца. Родился на Донбассе в 1945 году, пенсию как шахтеру мне дали досрочно – в 1991 году. При подземном стаже 26 лет коэффициент зарплаты составлял 3,27231. Я продолжал работать. В 2001-2008 годах трудился на поверхности – с низкой зарплатой. В итоге коэффициент моей зарплаты постепенно снизился до 2,17055. Получается так, что если бы я после 2000 года не работал, получал бы пенсию выше.

В Законе «О повышении престижности шахтерского труда» написано, что пенсия должна составлять 80% от зарплаты шахтера, независимо от места последней работы. Однако мою пенсию считают с учетом смешанной зарплаты – высокой шахтерской и низкой на поверхности. Я писал в Киев. Это не дало результата. Подал в суд, но судья не увидела нарушений в расчете Пенсионного фонда. Посоветуйте, к кому еще можно обратиться. Может, в Министерство социальной политики или Уполномоченному Верховной Рады Украины. Или это бесполезно?

Николай Федорченко, г. Первомайск»

Александр Бойко, юрист:

– Мы уже не раз описывали случаи, когда уменьшался коэффициент заработной платы. Начиная с 2004 года, пенсионеры делали перерасчеты по новым правилам и, как ни странно, пенсия вопреки уменьшению коэффициента зарплаты увеличивалась. Тогда был такой закон и такая практика. Но со временем оказалось, что это ложный путь.

В 2011 году в закон наконец-то внесли изменение, которое запрещает снижать коэффициент зарплаты при последующих перерасчетах. Но это, увы, не касается тех, кто свой коэффициент уже потерял. К тому же сейчас после перерасчета за два отработанных года пенсия не растет так сильно, как это могло быть в 2004-2010 годах. Одну норму улучшили – другую ухудшили.

К слову, изначально в Законе «О повышении престижности шахтерского труда» действительно было сказано, что пенсия шахтера, имеющего не менее 15 лет подземного стажа, устанавливается независимо от места последней работы в размере 80% средней заработной платы шахтера (но не менее трех прожиточных минимумов). Этот закон был принят в 2008 году. Впрочем, пенсию в таком случае все равно считали с учетом зарплаты, рассчитанной по нормам статьи 40 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», который вступил в силу в 2004 году. То есть зарплату шахтеру считали на общих основаниях, в том числе с учетом периодов работы на поверхности. Напомним, что согласно указанной статье после 2003 года при расчете пенсии стали учитывать зарплату за любые пять лет подряд до 1 июля 2000 года и за все периоды работы после указанной даты.

Более того, в 2017 году в Закон «О повышении престижности шахтерского труда» внесли поправку, согласно которой пенсия шахтера устанавливается независимо от места последней работы в размере 80% его заработной платы, определенной в соответствии со статьей 40 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Несовершенство законодательства и постоянное его переписывание позволяет пенсионерам довольно-таки часто выигрывать суды у Пенсионного фонда. Правда, очень обидно, что мы живем в таком государстве, где за свою честно заработанную пенсию приходится судиться. Да и не у каждого хватит сил воевать с государством в судах. Бывают и такие абсурдные ситуации, когда человек выиграл суд, а денег на выплату по решению суда у Пенсионного фонда не находится. Так или иначе, суд считается последней инстанцией и каждый имеет право туда обратиться.

Если вы уже обращались и в Пенсионный фонд Украины в Киеве, и даже в суд, то обращения в другие инстанции вряд ли дадут какой-то результат. Тем не менее, можно попытаться написать в Министерство социальной политики или Уполномоченному Верховной Рады Украины. Хотя, как правило, письма граждан до первых руководителей не доходят. Ответы на них дают рядовые сотрудники, а подписывают руководители среднего звена или заместители первых лиц. Зачастую такие письма вообще отсылаются на места. И только после неоднократных повторных обращений ответ может прийти уже из центра и с подписью большого начальника. Это, к сожалению, не гарантирует, что в каждом конкретном случае что-то может измениться в лучшую сторону.