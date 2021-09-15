Какие обязанности и долги передаются с наследством?

«Мои родители по наследству передали мне дом. Но у них остался непогашенным долг за отопление. Этот долг доказан судом. Разъясните, пожалуйста, должен ли я его погащать? Владимир Корабин, г. Николаев» Александр Бойко, юрист:

– Когда речь идет о наследстве, как правило, наследники рассчитывают только на материальные блага и определенные права. Но не следует забывать и об обязанностях наследодателя, в частности о финансовых долгах.

По действующему законодательству, вместе с правами в состав наследства входят и обязанности наследодателя, которые не прекратились с его смертью.

В наследство переходят такие обязанности:

• по возмещению материального ущерба (убытков), морального вреда (присужденные судом при жизни наследодателя);

• по выплате неустойки в виде штрафа или пени (присужденной судом при жизни наследодателя);

• затраты на содержание, уход, лечение (не более чем за 3 года), погребение наследодателя;

• по договору аренды жилья с выкупом.

Обязанность платы по обязательствам возлагается на наследника, принявшего наследство (не важно, наследует лицо по закону или по завещанию). Каждый из наследников обязан удовлетворить требования кредитора лично, в размере, соответствующем его доле в наследстве.