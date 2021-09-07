На потребу війська

У січні–серпні 2021 року Головним управлінням ДПС у Миколаївській області мобілізовано до державної скарбниці понад 343,8 млн грн військового збору. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 58,5 млн грн.

Стабільне надходження до бюджету військового збору свідчить про ефективність вжитих ДПС Миколаївщини заходів з детінізації доходів, зокрема, щодо легалізації заробітної плати, а також про відповідальність та патріотизм платників податків, які сумлінно виконують свій конституційний обов’язок щодо сплати податків до бюджету, у т.ч. і військового збору.

Нагадуємо, що військовий збір у повному обсязі перераховується до державного бюджету України та використовується на підвищення обороноздатності держави.

Головне управління ДПС у Миколаївській області