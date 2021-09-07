Ганна Замазєєва про передачу санаторію «Дубки» до дитячої обласної лікарні: «Тепер ми зможемо врятувати ще більше дитячих життів»

Діти, які лікуються у КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня», будуть проходити реабілітацію у комфортних умовах під постійним наглядом лікарів.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Минулого тижня голова облради, разом з головою профільної постійної комісії Миколаївської облради Іриною Шабільяновою та обласними профільними спеціалістами, відвідала онкологічне відділення дитячої обласної лікарні, де поспілкувалася з батьками маленьких пацієнтів та лікарями. Усі одноголосно зауважили про перевантаження палат і відсутність комфортних умов для реабілітації діточок після лікування.

«Тепер ми зможемо врятувати ще більше дитячих життів! Уявіть, маленькі пацієнти, які щоденно відчайдушно борються за своє життя, інколи були вимушені проходити хіміотерапію у ігрових кімнатах. Окреме питання – діти з віддалених куточків області. Вони приїжджають до лікарні, щоб отримати курс важкої хіміотерапії, а потім вимушені їхати додому і проходити реабілітацію вже без постійного нагляду висококваліфікованих лікарів. Оскільки далі так продовжуватись не може, одразу відпрацювала усі можливі варіанти стосовно розширення потужностей обласної дитячої лікарні», – зауважила Ганна Замазєєва.

За словами голови Миколаївської облради, для швидкого вирішення проблеми вона проаналізувала наявні об’єкти комунальної власності. І вже сьогодні, під час спеціально зібраної наради, запропонувала керівнику КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» Олександру Пліткіну та профільним спеціалістам розглянути можливість організувати реабілітацію дітей у санаторії «Дубки».

Запропонований варіант з подальшою передачею приміщення санаторію до обласної дитячої лікарні, знайшов позитивний відгук. Також медики зауважили, що цей варіант ідеально підійде для організації якісної реабілітації діток під постійним наглядом професіоналів. Це допоможе вирішити, у тому числі, питання знаходження пацієнтів разом з батьками упродовж усього процесу лікування та не витрачати додатковий час і кошти на дорогу до обласного центру.

Також, в обласній дитячій лікарні є ціла група дітей не тільки з онкологією, але і патологіями з травматології, неонатології, неврології, кардіології тощо. Часто вони надходять у лікарню з важкими діагнозами і їм теж потрібна реабілітація з постійним супроводом фахівців. Тому запропонований варіант з організацією реабілітації у санаторії «Дубки» допоможе вирішити проблему комплексно.

Крім цього, на нараді Ганна Замазєєва «підняла» питання фінансування додаткових потужностей. Які у запропонованому варіанті, однозначно, «ляжуть на плечі» КНП. Тому обласна дитяча лікарня до кінця року планує укласти чотири договори з Національною службою здоров’я України для надання послуг з якісної реабілітації дітей.

«Тож, сьогодні дали старт процесу передачі приміщень санаторію «Дубки» до нашої обласної дитячої лікарні – готуються відповідні документи від КНП, які будуть винесені на розгляд профільної депутатської комісії, а потім і на сесію Миколаївської обласної ради. Переконана, що у найкоротший термін ми разом, об’єднавши зусилля усього депутатського корпусу та виконавчої влади, допоможемо нашим маленьким пацієнтам. Малеча буде лікуватися та отримувати високоякісну реабілітацію у комфортних умовах, під наглядом кваліфікованих лікарів. Адже здоров’я та життя наших дітей – це те, що повинно об’єднувати», – зазначила голова облради Ганна Замазєєва.

Пресслужба облради