Податківці вітали підприємців

3 вересня у Миколаєві з професійним святом привітали підприємців, чия наполеглива праця сприяє розвитку рідного міста. В урочистостях з нагоди Дня підприємця та відзначенні серед представників малого та середнього бізнесу переможців конкурсу у номінаціях «Кращий платник податків», «Кращий роботодавець», «Молодий підприємець року», «Кращий підприємець», «Краща торгова марка року, що обрана миколаївцями» взяли участь заступник міського голови Анатолій Петров, начальник Головного управління ДПС в Миколаївській області Дмитро Прокоф’єв, директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько, начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Олена Сичугова, Президент РТПП Ігор Катвалюк.

Дмитро Прокоф’єв під час привітальної промови відзначив, що підприємці Миколаївщини завжди були і є надійною опорою розвитку області та країни в цілому. «Завдяки щоденній наполегливій праці та професіоналізму представників малого та середнього бізнесу будується основа успішної економіки, наповнюється бюджет, створюються нові робочі місця, підвищується конкурентоспроможність вітчизняної продукції та реалізуються державні реформи і проєкти», – зазначив очільник податкової служби області.

Податківець акцентував увагу на важливості внеску кожного підприємця у забезпеченні економічної та соціальної стабільності.

Переможцем в номінації «Кращий платник податків» стало ТОВ «Суднобудівний завод «Океан», «Кращий роботодавець» – ТОВ «Термінал-Укрхарчозбутсировина», «Молодий підприємець року» – ФОП Марина Науменко, «Кращий підприємець» – ФОП Володимир Кондратюк і ТОВ «ВПФ ВЕЛАМ».

Краща торгова марка року, що обрана миколаївцями: ППФ «Шисхол», ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв», ПП «Золотой теленок», ТОВ «Сандора», «Стейкмаркет чугун», ФОП Малицький Владислав Іванович, ТОВ «Миколаївський торт», ПП «Вальтер-С», ТОВ Швацьке підприємство «Новий стиль» (ТМ«Кіфа»), ТОВ «Марсана», ТОВ «Миколаїв стиль шуз», ТОВ «Дімар текс» (ТМ «Український текстиль»), ТОВ «Земал», «Flagmaster», ТМ «Комільфо», ТОВ «Бріолайт-Україна», ТОВ «Аргон» (ТМ «Вікі»), ТОВ «Агро-Юг-Сервіс» (ТМ «Аміна»), «ТМ Делікат», ТОВ «Миколаївський хлібозавод №1».

Головне управління ДПС у Миколаївської області