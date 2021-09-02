Стартувала кампанія добровільного декларування!

Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що 1 вересня 2021 року в Україні стартувало одноразове (спеціальне) добровільне декларування громадянами України активів (розміщених на території України та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори.

В допомогу декларантам на вебпорталі Державної податкової служби України у банері «Одноразове добровільне декларування» розміщено приклади заповнення одноразової (спеціальної) добровільної декларації, зокрема

– Одноразова (спеціальна) декларація, що подається до Державної податкової служби України з 1 вересня 2021 року по 1 березня 2022 року;

– Одноразова (спеціальна) декларація, що подається до Державної податкової служби України з 1 вересня 2021 року по 1 березня 2022 року зі сплатою збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування трьома рівними частинами.

Крім того, у рубриці розміщено покрокову Інструкцію щодо Подання Одноразової (спеціальної) добровільної декларації, яка пропонує декларанту алгоритм дій під час роботи в Електронному кабінеті платника.

Консультаційну підтримку фахівців Головного управління ДПС у Миколаївській області можна отримати за телефонами, перелік яких розміщений за посиланням https://mk.tax.gov.ua/data/files/262124.xls, за допомогою сервісу «InfoTAX», на сторінках у мережі Facebook – www.facebook.com/TaxUkraine (сторінка ДПС України) та www.facebook.com/tax.mykolaiv (сторінка ГУ ДПС у Миколаївській області).

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це Ваша унікальна можливість та соціальна відповідальність.

Головне управління ДПС у Миколаївській області