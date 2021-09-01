Іван Назар: «На кінцевий успіх має працювати вся громада, кожен її житель»

Курс на децентралізацію, оголошений у нашій країні декілька років тому, зокрема призвів до створення об’єднаних територіальних громад (ОТГ), які, за задумами ініціаторів реформи, мали б сприяти ефективнішому управлінню територіями, збільшенню податкових надходжень та, як наслідок, поліпшенню життя пересічних громадян.

Натомість практика довела, що сам факт функціонування ОТГ – далеко не панацея в процесі подолання застарілих проблем соціально-економічного розвитку. З різних куточків області доносяться тривожні сигнали щодо недоотримання дохідної частини бюджету, труднощів у фінансуванні галузей освіти, медицини, культури та спорту.

Утім є й позитивні приклади реформ. Один із них – досвід функціонування Галицинівської об’єднаної територіальної громади, що розташована у безпосередній близькості від обласного центру. Секретами успіху ми попросили поділитися голову цієї громади Івана Назара.

– Секрет один, – одразу розставив крапки над «і» Іван Васильович, – потрібно багато і наполегливо працювати, у складі єдиної злагодженої команди. Тільки в такому разі варто розраховувати на позитивні зрушення в житті людей і громади в цілому.

– Справді, Галицинівська ОТГ – лідер у Миколаївській області за багатьма показниками…

– Тільки не кажіть, що це найбагатша громада, як вряди-годи доводиться чути. Так, ми заможні, але чому? Відповідь проста: ми самодостатні не тільки тому, що сюди вливаються кошти від різних підприємств, а насамперед тому, що поступово, крок за кроком, наповнюємо бюджет і розбудовуємо різні галузі.

Задля цього постійно і системно взаємодіємо як з підприємствами та підприємцями, так і з пересічними жителями Галицинівської ОТГ. Повірте, це доволі копітка щоденна, часто-густо невидима сторонньому оку робота, але з наміченого шляху і не думаємо звертати. З грудня 2016 року, відколи було створено Галицинівську об’єднану територіальну громаду, зроблено чимало суспільно корисних справ.

– Іване Васильовичу, можете деталізувати, що саме реалізовано за цей період?

– Спільними зусиллями депутатів, виконавчого комітету сільської ради, жителів села зміцнено матеріально-технічну базу об’єктів загального користування, установ комунальної власності, проведено ремонт частини сільських доріг та стовідсотково забезпечено вуличне освітлення в усіх селах нашої громади. Задля вирішення невідкладних завдань використовуємо не лише кошти сільського бюджету, а й активно співпрацюємо з програмами DOBRE та DVV International.

Щодо конкретних об’єктів, то насамперед приділяємо найпильнішу увагу сферам освіти, культури та охорони здоров’я, а пріоритетом є діти та відповідна інфраструктура шкіл та дитячих садочків. Адже кожна дитина має виховуватися та розвиватися в комфортних умовах. Молоде покоління – майбутнє нашої громади, і те, яким воно буде, сьогодні залежить від усіх нас.

Так, сучасні ремонти та реконструкції здійснювались у всіх загальноосвітніх школах та дитячих навчальних закладах ОТГ. Зокрема на школи протягом 2018-2021 років спрямовано 26,5 мільйона гривень. За ці кошти здійснено капітальний ремонт фойє та коридорів на першому поверсі, встановлено зони відпочинку. Зазнала кардинального оновлення шкільна їдальня – встановлено меблі, придбано морозильну камеру, мийки, бойлери. Діти дістаються навчального закладу в новенькому шкільному автобусі. Чималі зміни відбулися й у навчальних приміщеннях, газетної площі не вистачить усе перелічити. Скажу лише, що тепер у розпорядженні учнів – новенькі ноутбуки, дошки, телевізори, багатофункціональний пристрій, та чимало інших новацій, від яких подорож Країною знань стала насправді цікавою та змістовною, а рівень засвоєння базових дисциплін – набагато ґрунтовнішим. І невипадково нам вдалося добитися, щоб Галицинівська ЗОШ стала однією з опорних шкіл Миколаївської області та була включена до Програми Президента України «Велике будівництво», завдяки чому з’явилася можливість залучати додаткові кошти з державного бюджету на її подальший розвиток.

Тож, користуючись нагодою, хотів би на газетних шпальтах подякувати за співпрацю Миколаївській облдержадміністрації, завдяки чому реалізовано цей та в процесі виконання – низка інших важливих проєктів.

Не обійшли багатомільйонні інвестиції й заклад дошкільної совіти. Тут зроблено ремонт приміщень, облаштовано вуличний ігровий простір, реконструйовано басейн під відкритим небом, споруджено майданчик з вивчення правил дорожнього руху, обладнано логопедичний кабінет тощо. Маленькі вихованці дитсадка повністю забезпечені медикаментами, засобами індивідуальної гігієни, а гармонійному розвиткові маленьких особистостей сприяє наявність великої кількості музичних інструментів та спортивного інвентарю, не кажучи вже про турботу та піклування з боку їх наставників.

Набагато затишніше сьогодні й у сільських клубах. Сталося це завдяки придбанню та встановленню електричної системи опалення, придбанню музичних інструментів, сценічних костюмів, полотна для екранів, іншого реманенту.

– Зізнатися чесно, щоразу приїжджаючи до Галицинового, наочно бачиш позитивні зрушення на краще, ба навіть у зовнішньому вигляді населеного пункту. Радують око нещодавно укладене дорожнє покриття, нові зупиночні комплекси, оновлений пам’ятник у центрі села.

– Крім вищеназваного вами, частково замінено водопровідну мережу, встановлено воркаут-майданчики, зведено огорожу та стелу на кладовищі. А справжньою перлиною громади та улюбленим місцем відпочинку для мешканців ОТГ став парк «Серце громади». Об’єкт обладнаний великою сценою та ошатною глядацькою залою, встановлено освітлення. огорожу, вхідну арку, викладено тротуарні доріжки, підведено воду, висаджено квіти та декоративні кущі. До речі, зовсім нещодавно, на свято Незалежності, до нас завітали з концертною програмою брати Яремчуки. Люди отримали величезне задоволення від запальних пісень та спілкування з самобутніми артистами.

– Мешканці багатьох інших громад бідкаються: мовляв, головну увагу та фінансування отримує центр громади, натомість периферійні села почуваються немов бідні родичі…

– Мушу відповідально заявити: у центрі уваги наших депутатів та управлінців не тільки Галицинове, а й інші села громади. При цьому застосовується принцип: кошти спрямовують на ті програми та об’єкти, де становище потребує вжиття негайних заходів.

Без перебільшення значні позитивні зрушення відбулися останнім часом в усіх загальноосвітніх школах нашої ОТГ. Здійснено капітальний ремонт актової зали, кабінетів початкової та старшої школи, їдальні та харчоблоку. Навчальні та допоміжні приміщення оснащені новою технікою та меблями. Так, придбано обладнання для організації сучасної системи харчування школярів, установлено електронний тир, закуплено спортінвентар, дошки, ноутбуки, телевізор та багато ще чого. Мільйони гривень використано і з метою поліпшення матеріально-технічного становища у ЗДО. За кошти місцевого бюджету реконструйовано харчоблок, постелено тротуарну плитку, побудовано літній басейн та вуличний туалет, здійснено ремонт, закуплено матраци, ковдри, одіяла, подушки тощо.

Чимало позитивних змін відбулося у всіх селах Галицинівської громади.

– Не секрет, що кадри вирішують багато що, адже навіть маючи значні фінанси, ще слід ними грамотно розпорядитись. Наскільки я розумію, кадрове питання не є нагальним для Галицинівської громади?

– Маєте рацію, з кадрами проблем немає. Завдяки близькості до обласного центру та пропонуючи достойну винагороду за працю, запрошуємо на роботу чимало висококваліфікованих фахівців із сусіднього Миколаєва. Тож чимало посад, насамперед у галузях освіти і медицини, обіймають справжні професіонали своєї справи з міста, користь від чого мають усі мешканці громади.

Ба, ми навіть забезпечуємо безоплатний для цих працівників проїзд з міста Миколаєва до нашої громади і в зворотному напрямку. Такого, наскільки мені відомо, немає в жодній іншій громаді Миколаївщини.

– Чимало українців не задоволені наслідками медичної реформи, коли в районах згорнуто мережу медичних закладів та послуг. Як із цим у Галицинівській громаді?

– Практично всі медичні послуги, що їх передбачено ланкою первинної медико-санітарної допомоги, мають змогу отримати мешканці громади. До двох нових амбулаторій, які вже майже зведено в селах Галициновому і Лиманах, невдовзі має додатися аналогічний заклад у селі Лупаревому. Для потреб медицини останнім часом придбано термостат сухоповітряний, аквадистилятор електричний, аналізатор біохімічний напівавтоматичний, сучасну оргтехніку, медичні шафи, офтальмоскопи, електрокардіографи, кисневі концентратори, автомобіль тощо. А зовсім нещодавно Миколаївський глиноземний завод подарував нам новенький апарат УЗД.

– Пандемія коронавірусу стала справжнім тестом на стійкість для багатьох медичних закладів України. Як упоралися із цим викликом галицинівські медики?

– Ще перед початком нової напасті ми, немов передчуваючи, що на нас очікує незабаром, придбали для потреб нашого Центру первинної медико-санітарної допомоги три апарати штучного дихання. Тож потребу в цьому обладнанні наразі задоволено повною мірою.

Із усіх хворих, що захворіли на COVID-19, лише п’ять осіб ми направили на лікування до стаціонару лікарні № 5 м. Миколаєва. Усі інші пацієнти лікувалися у нас, на місці. І наші ескулапи на чолі з лікарем Андрієм Аліфановим упоралися із непростими завданнями на відмінно, попри те, що було дуже важко: в окремі дні доводилося приймати по 60-80 чоловік.

– Який підхід сповідується відносно потенційних та вже існуючих інвесторів?

– Принцип один: ми даємо їм повну свободу дій та не втручаємось в їхню виробничу діяльність. Звичайно ж, допомагаємо приватному бізнесу в межах власних можливостей та компетенції. До прикладу, на території нашої громади кілька років тому було започатковано унікальний проєкт – равликову ферму. Це дало змогу створити до десяти нових робочих місць та мати додаткові надходження до бюджету нашої ОТГ. Крім того, на території нашої громади приватні підприємці успішно займаються овочівництвом, бджільництвом, садівництвом, виноградарством і виноробством, виробляють будівельні матеріали та тротуарну плитку, надають ремонтні послуги тощо. При цьому вся ця діяльність відбувається у правовому полі – з офіційною реєстрацією та сплатою податків.

Зернинка до зернинки – і наповнюється бюджетна комора. Тож недарма я кажу своїм колегам: гроші просто так нікому не даються, лише треба вміти їх підняти, коли вони лежать буквально під ногами.

– Чи є порозуміння у депутатському корпусі, поготів між представниками різних політичних сил?

– Безперечно, відповідь на це запитання ствердна. У нас дуже конструктивний депутатський корпус, до речі, це стосується як нинішньої, так і попередньої каденцій. Тож, попри незначні розбіжності у поглядах, кінцеве рішення завжди приймається на благо всієї громади.

Хочу також підкреслити, що не все залежить від голови. На кінцевий успіх має працювати вся громада, кожен її житель.

– А що в планах на майбутнє?

– Планів багацько. Це і розроблення туристичного маршруту, і рекультивація земель під пляж у селі Лупаревому, і подальша розбудова об’єктів соціально-культурного призначення.

– Дякую за змістовне інтерв’ю, Іване Васильовичу! Успіхів вам і очолюваній вами громаді у здійсненні намічених планів.

Андрій ТЮРІН