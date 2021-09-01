Завдяки «Енергоатому» в Южноукраїнську з’явився новий спортивний майданчик

Зведення спортивних споруд у містах-супутниках атомних електростанцій – це спільний соціальний проєкт Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» та її профспілкової організації. Відкриття об’єкта в Южноукраїнську присвятили 30-річчю Незалежності України. В церемонії особисто взяв участь т.в.о. президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін, який в цей час перебував з робочим візитом на Южно-Українському енергокомплексі.

Захід став справжнім спортивним святом. Перший матч на новому полі провели любительська команда «Тинь», основу якої складають працівники Южно-Української АЕС та ветеранська збірна «Динамо» Київ.

За словами очільника «Енергоатома» Петра Котіна це вже четвертий об’єкт першого циклу спортивних споруд, які зводяться в «атомних» містечках. Він запевнив, що будівництво та реконструкція закладів спорту та культури буде продовжуватись і надалі. «Компанією «Енергоатом» виділяються чималі кошти для розвитку соціальної сфери міст-супутників АЕС. Звичайно, пріоритетом для нас є безпечна експлуатація атомних енергоблоків, але й про соціальний захист наших працівників ми теж піклуємось. Намагаємось створити для них та їхніх сімей комфортні умови проживання», – заявив Петро Котін під час урочистого заходу.

Місцем для спорудження спортивного майданчика в Южноукраїнську обрали територію оздоровчо-реабілітаційного комплексу «Іскра» ВП ЮУАЕС. Саме тут атомники відновлюють своє здоров’я, проходять реабілітацію, а в літній період на базі закладу діє дитячий табір.

«Працівники атомної електростанції за останній час брали участь у багатьох спортивних заходах і досягли значних успіхів. Цей сучасний спортивний майданчик допоможе їм продовжувати тренування в комфортних умовах. Фізкультура і спорт – це хороша розрядка, гарний настрій, відпочинок та запорука міцного здоров’я і трудового довголіття персоналу», – зазначив генеральний директор ВП ЮУАЕС Ігор Полович.

«Ми вдячні за розуміння і підтримку, тож намагались якомога ефективніше використати виділені кошти. Майданчик багатофункціональний, тут можна грати у футбол, волейбол, великий теніс, стрітбол», – повідомив голова профспілкової організації ЮУАЕС Сергій Снітков.

Профком НАЕК «Енергоатом» на спорудження об’єкта виділив 1 млн грн. Це вартість матеріалів з урахуванням монтажу: штучне покриття, ворота, сітки, огородження. Підготовка території була виконана власними силами підрозділів ЮУАЕС за кошти профспілкового комітету підприємства. Вона включає геодезичні дослідження, завезення ґрунту, щебеню, облаштування дренажної системи тощо. Поле зі штучним покриттям займає територію 800 м2. Його розміри – 20 на 40 метрів.

Почесне право перерізати символічну червону стрічку надали т.в.о. президента НАЕК «Енергоатом» Петру Котіну, генеральному директору ВП ЮУ АЕС Ігорю Половичу та голові профспілкового комітету підприємства Сергію Сніткову.

Першими випробували новозведений спортивний об’єкт футболісти. У матчі на Кубок ЮУАЕС боролись любительська команда атомників «Тинь» та професіонали – ветерани ФК «Динамо» Київ.

У складі «Динамо» на товариську гру приїхали легендарні футболісти – Олександр Алієв, Віктор Леоненко, Олександ Радченко, Всеволод Романенко, Юрій Грицина. А Олег Саленко, найкращий бомбардир чемпіонату світу 1994 року навіть привіз з собою головний здобуток того турніру – золоту бутсу. Тож можна було зробити пам’ятне фото зі справжньої футбольною реліквією.

«З «Енергоатом» у нас давні дружні стосунки, – розповів перед початком матчу Олег Саленко. – Ми завжди радо відгукуємось, коли нас запрошують на подібні іміджеві заходи, як, наприклад, відкриття поля чи стадіону. Великий футбол для нас в минулому, але ми готові грати з прихильниками цього виду спорту, якщо їм це приносить задоволення. Є люди, які пам’ятають і цінують ще той наш зірковий футбол. Спорт потрібно популяризувати і ми як можемо цьому сприяємо».

Перед початком матчу символічний удар по м’ячу зробив очільник «Енергоатома» Петро Котін. І гра почалась. Навіть дощ не став на заваді запеклій боротьбі на полі. Рахунок матчу відкрили ветерани «Динамо». Наступний результативний удар був за командою «Тинь». Лідирували з перемінним успіхом то одна, то інша команди. Основна гра закінчилась внічию 3:3. Та оскільки турнір однозначно передбачав переможця, володаря Кубку, суддя призначив серію пенальті. Більш влучними виявились любителі. Результат – 3:2 на користь команди «Тинь». Проте головне у цій грі, звичайно ж, не перемога, а прагнення южноукраїнських атомників жити повноцінним здоровим життям, адже запорукою довголіття, в тому числі й трудового, є спорт. У НАЕК «Енергоатом» це добре розуміють і всебічно підтримують як профспілка, так і адміністрація компанії.

Олена РЕЗНИК

Фото: Наталя Карташова, Юлія Зибіна