День города таки состоится

Торжественное празднование Дня города Николаева все-таки состоится 11 сентября. На собрании оргкомитета праздника рассказали о программе будущего мероприятия. По словам начальника управления культуры Юрия Любарова, до последнего были опасения по переносу праздника, но все же он состоится.

В частности, предусмотрено несколько праздничных локаций в центре города. Так, в Каштановом сквере днем стартует концертная программа с выступления Одесского симфонического оркестра.

На Соборной площади развернет работу фудкорт. Примечательно, что никаких крепких алкогольных напитков реализовываться не будет – лишь слабоалкогольные напитки и вино на разлив. Не запланирована в этом году и традиционная праздничная ярмарка на Соборной.

На Ингульском спуске для гостей праздника также организуют луна-парк. Для комфортного времяпрепровождения установят 7 биотуалетов. Также на празднике будут дежурить две «скорые помощи». Предпринимателям же напомнили о необходимости уборки территории после массовых гуляний.

Изюминкой мероприятия станет праздничный концерт на Соборной площади с 19.00 до 22.00. Сцену установят на перекрестке ул. Лягина и Адмиральской – конструкция огромная и не помещается на главной площади. В завершении пройдет пиротехническое шоу.

Водителям также напомнили, что 9 сентября, с 8:00, перекроют движение по ул. Адмиральской до 00.00 13 сентября.