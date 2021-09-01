Коблеве: газопостачання відновлено!

У статті «Чекають у моря… газу» («РП» від 27 травня 2021 р.) наша газета розповіла про те, як мешканці багатоквартирного будинку по вулиці Одеській, 8 у приморському селі Коблевому опинилися надовго відрізаними від одного з благ сучасної цивілізації – центрального газопостачання.

Нагадаємо, гострий сигнал надійшов від пенсіонерки Галини Титової. Журналіст «Рідного Прибужжя» виїхав на місце і розібрався у проблемі. Виявилося, що подачу блакитного палива до декількох квартир триповерхової будівлі було припинено ще 1 квітня. Після того, як мешканці будинку відчули запах газу у своїх квартирах, вони викликали бригаду газівників. Але аварійники з Березанки не тільки усунули витік газу, а й… поставили заглушку і пломбу на газовій трубі. Відтак одразу кілька квартир, в яких мешкають здебільшого люди пенсійного віку, залишилися без можливості користуватися газовими плитами та опалювальними приладами…

Чому виникло таке неподобство? Представники «Миколаївгазу» заявили, що газопровід низького тиску, який обслуговує зазначений будинок, не перебуває на їхньому балансі, відтак сільська рада має привести всі документи до ладу. Зі свого боку, у сільській раді журналісту послалися на акт приймання-передачі «труб» Очаківському УЕГГ та висловили подив: якщо з «папірцями» було щось негаразд, то тоді на якій правовій підставі газова служба протягом близько 14 років поставляла по «нічийних» трубах блакитне паливо, принагідно отримуючи при цьому прибуток?

Ось таке непорозуміння між органом місцевого самоврядування і господарчою структурою. А крайніми, як це часто буває, виявилися пересічні мешканці Коблевого, котрі, до речі, вчасно і в повному обсязі оплачували комунальну послугу… До речі, подібна колізія стосується й інших багатоповерхівок приморського села, за тим винятком, що газопостачання там, на щастя, не перекривали на такий значний термін.

У газетній публікації ми закликали обидві сторони господарського конфлікту негайно сісти за стіл перемовин та дійти згоди. І ось днями до нашої редакції зателефонувала Галина Титова і поділилася радісною звісткою: нещодавно блакитний вогник запалахкотів у її квартирі та інших помешканнях злощасного будинку!

Коблівський сільський голова Володимир Панич у телефонній розмові запевнив журналіста «РП», що компроміс з «Миколаївгазом» таки було знайдено. Це добре, тож сподіваємось, що подібні ситуації не виникатимуть у подальшому, а всі непорозуміння вирішуватимуться у робочому порядку, без утиску прав та інтересів простих людей.

Андрій ТЮРІН